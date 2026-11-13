Mapa en tiempo real tras vuelos suspendidos en Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la suspensión de todos los vuelos de Estados Unidos, lo que desató un crisis aérea en ese país.

La suspensión será de manera indefinida, debido a una falla técnica en los sistemas de telecomunicaciones, sin embargo, aún no se revelan los detalles de esta medida de seguridad, en la que también se pidió que los vuelos de México permanezcan en tierra.

Mapa en tiempo real de los vuelos en EU

En el sitio web https://www.flightaware.com/live/map se puede ver en tiempo real el avance de todos los aviones que sobrevuelas Estados Unidos, México y el resto del mundo.

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Solo en el sitio web se puede ver la actualización de las aeronaves.

Mapa de vuelos en Estados Unidos ı Foto: flightaware live map

Por otra parte, el sitio web de la Administración Federal de Aviación se puede ver la actualización de los estatus más relevantes de los aeropuertos de Estados Unidos durante el día y la noche.

Estatus de la FAA ı Foto: https://nasstatus.faa.gov/list

Hasta el momento las autoridades de Estados Unidos, específicamente el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, dijo que la suspensión nacional de vuelos no representa una amenaza al país.

Por otro lado, según la información, los vuelos que están en el aire no han sido obligados a hacer algún aterrizaje de emergencia.

Sin embargo, también se dio a conocer que los vuelos internacionales van a ser revisados uno por uno para saber si se autoriza que entren al territorio estadounidense.

Las autoridades recomiendan a los pasajeros estar en contacto con su aerolínea para que conocer el estatus de los vuelos que están programados.

Los usuarios en los aeropuertos esperan que se reanuden las operaciones lo más pronto posible.

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