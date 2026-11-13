FAA suspende todos los vuelos en EU por motivos de seguridad y ‘circunstancias extraordinarias’

Torre de control en el Aeropuerto de Love Field, en Texas, en fotografía de archivo.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) anunció este viernes una suspensión temporal de todas las salidas de vuelos debido a “circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad”.

La disposición fue difundida mediante una alerta del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo y publicada en el portal de estado del Sistema Nacional del Espacio Aéreo de la FAA.

Esta medida implica que todos los aviones que ya se encuentran en el aire pueden aterrizar. No obstante, las aeronaves que permanecen en tierra no pueden despegar hasta nuevo aviso .

Un avión pasa por el Aeropuerto de Washington, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Por otro lado, los vuelos internacionales que tengan como destino Estados Unidos serán gestionados caso por caso.

La FAA no estableció inicialmente un horario para levantar la restricción.

Suspensión siguió a un problema de comunicación; descartan ciberataque

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que la suspensión de vuelos siguió a una falla de comunicación que afectó a los Centros de Control de Tráfico Aéreo en Ruta (Air Route Traffic Control Centers).

No obstante, hasta el momento no se ha especificado cuál fue la causa específica del incidente, lo cual, informó el secretario de Transporte, ya está bajo investigación.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

En tanto, de acuerdo con el medio estadounidense CNN, dos funcionarios de la fuerza del orden señalaron que los primeros reportes indicaban que el incidente no había sido provocado por un ciberataque .

Antes de que se anunciara la suspensión nacional, la FAA ya había ordenado detener las operaciones de salida en los dos principales aeropuertos de Chicago: el Aeropuerto Internacional O’Hare y el Aeropuerto Internacional Midway. La interrupción inicial en ambos aeropuertos estuvo relacionada con una falla de equipamiento.

Segunda suspensión nacional de vuelos desde los atentados del 11s

La suspensión nacional de vuelos de este viernes 13 de noviembre de 2026 es la segunda medida de este tipo adoptada por autoridades estadounidenses después de la ocurrida en 2001, año en que ocurrieron los atentados terroristas del 11 de septiembre, que involucraron el secuestro de aviones.

Después de ese año, en enero de 2023 la FAA suspendió las salidas de vuelos en todo Estados Unidos durante menos de dos horas. Aquella interrupción fue provocada por una falla en el sistema informático de notificaciones a pilotos, conocido como NOTAM (Notice to Air Missions).

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