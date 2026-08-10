Estados Unidos evalúa a México en seguridad aérea, confirma la AFAC

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) inició este lunes una evaluación a la Autoridad Aeronáutica Mexicana mediante el Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA), informó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

“La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informa que, del 10 al 14 de agosto de 2026, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), realizará el Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA), a la Autoridad Aeronáutica Mexicana”, indicó en un escueto comunicado.

Un avión de las aerolínea Volaris despega del AIFA ı Foto: Cuartoscuro

Procedimiento para evaluar categoría 1 de seguridad aérea

Este procedimiento es indispensable para determinar si México mantiene la categoría 1 y cumple con los estándares internacionales de seguridad operacional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La categoría 1 permite a las aerolíneas del país operar vuelos hacia Estados Unidos sin restricciones , así como tener acuerdos de código compartido con aerolíneas estadounidenses y añadir nuevas rutas, incrementar frecuencias y nuevos aviones en las rutas cuyo destino es el país vecino.

La AFAC refrendó su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad operacional y “con el cumplimiento permanente de los estándares internacionales que contribuyen al desarrollo y la confianza en la aviación civil mexicana”.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: pic.twitter.com/3Fk2Ok0T7M — AFAC (@AFAC_mx) August 11, 2026

De acuerdo con el portal del Departamento de Transporte de Estados Unidos, el programa IASA evalúa a las autoridades aeronáuticas en legislación aeronáutica primaria; reglamentos operativos específicos; sistema estatal de aviación civil y funciones de supervisión de la seguridad; cualificación y formación del personal técnico; orientación técnica, herramientas y suministro de información crítica; obligaciones de concesión de licencias, certificación, autorización y aprobación; obligaciones de vigilancia y resolución de problemas de seguridad.

Asimismo, destacó que el programa IASA es coordinado por áreas especializadas de la FAA, entre ellas la oficina responsable de la seguridad aérea, el Servicio de Normas de Vuelo y la División de Programas y Políticas Internacionales con apoyo de la Oficina de Aviación Internacional, estas instancias colaboran con los países que requieren asistencia adicional a partir de los resultados de la evaluación.

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cehr