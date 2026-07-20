Mexicana de Aviación inaugura ruta del AIFA a Hermosillo; es la ruta 18 de la aerolínea

Aeronave de Mexicana de Aviación, en el AIFA, en 2023.

Mexicana de Aviación inauguró la vía que conecta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de México, con destino a Hermosillo, Sonora. Esta nueva conectividad significa la ruta número 18 de la aerolínea del Estado.

En un comunicado, Mexicana detalló que la conectividad del AIFA con el Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García tiene frecuencia de viajes seis días de la semana, únicamente los sábados no cuentan con operación de esta ruta.

Como itinerario, las salidas desde el AIFA hacia Hermosillo quedaron establecidas a las 08:20 y 09:45 horas, mientras que los viajes desde el General Ignacio Pesqueira García hacia la Ciudad de México son a las 10:25 y 13:50 horas.

Aeropuerto Internacional de Hermosillo “Gral. Ignacio Pesqueira García”, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: SICT

Tras hacer el corte inaugural de este viaje, el director general de Mexicana de Aviación, Leobardo Ávila Bojórquez, comentó que “esta nueva ruta representa mucho más que la incorporación de un destino a nuestro itinerario, es un puente que acerca a las familias, impulsa el turismo, facilita los negocios , genera oportunidades y fortalece el desarrollo regional”.

La aerolínea invitó a pasajeros que quieran viajar en este trayecto, a adquirir sus boletos mediante los canales oficiales de Mexicana, para agilizar y facilitar la experiencia: la página web www.mexicana.gob.mx, por llamada al centro de atención telefónica de la aerolínea, a través de su aplicación o en módulos de venta ubicados en los respectivos aeropuertos.

Hermosillo, entre cinco rutas anunciadas por Mexicana

La conexión con Hermosillo forma parte de las cinco rutas de Mexicana de Aviación que comenzaron a operar partir de junio: Acapulco, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Hermosillo y el Bajío. Así, pasará a tener 19 destinos al final de 2026.

De igual forma, el número de aeronaves se sitúa ya en 12 al cierre de 2026 . Para el siguiente año, la flota de aeronaves completará las 20 unidades, aviones que el Gobierno Federal adquirió en 2025 a la compañía Embraer, pero que se entregarán en su totalidad hasta 2027.

Un avión de Mexicana de Aviación. ı Foto: larazondemexico

Mexicana de Aviación incorporó 5 aviones Embraer E195-E2 en 2025, y planea sumar otras 15 como parte de la renovación de su flota de 20 aviones.

¿Cuándo llegan los otros 15 aviones Embraer E2 a México?

El 7 de mayo de 2024, Mexicana formalizó con el fabricante brasileño Embraer la adquisición de 20 aeronaves de la familia E2: 10 del modelo E190, con 108 asientos, y 10 del modelo E195, con capacidad para 132 pasajeros.

En ese entonces, la aerolínea estimaba recibir la primera de las aeronaves Embraer E195-E2 en mayo de 2025; sin embargo, arribó al país con dos meses de retraso, el 1 julio de 2025.

El 26 de diciembre de 2024, en el primer aniversario del reinicio de operaciones de Mexicana, su director general, Leobardo Ávila Bojórquez, adelantó que de los 20 aviones adquiridos, cinco llegarán en 2025, siete más en 2026 y los últimos ocho en 2027.

Las nuevas aeronaves sustituirán gradualmente a los Boeing 737-800 NG, que serán devueltos a la Fuerza Aérea Mexicana.

De acuerdo con la aerolínea estatal, los Embraer E2 permitirán reducir hasta 29 por ciento el consumo de combustible , además de generar menos ruido y menores emisiones de carbono.

Con información de César Huerta.

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