Microsoft informa que se está recuperando de caída global: ‘Estamos viendo progreso continuo’

La gigante tecnológica Microsoft informó que, después de una caída global que se prolongó durante más de 20 horas, sus servicios comenzaban a recuperarse mediante un “progreso continuo”, si bien persistían algunas fallas en los servicios afectados hasta la mañana de este viernes.
“Estamos viendo un progreso continuo en la recuperación en las regiones afectadas, con mejoras más amplias en Norteamérica, mejoras sostenidas en gran parte de Europa y señales alentadoras de recuperación en Asia Pacífico”, compartió Microsoft a través de la cuenta Microsoft 365.
Pese al avance en los trabajos para estabilizar los servicios afectados, Microsoft advirtió que “algunos usuarios aún pueden experimentar problemas intermitentes de acceso o retrasos en la entrega de correos electrónicos mientras continúa la mitigación en la infraestructura afectada estante”.
Dólar HOY 13 de noviembre: ¿En cuánto cerró el peso mexicano esta semana?
Caos global por caída de Microsoft: afecta servicios públicos, empresas, mercados financieros, aerolíneas
La caída global registrada en Microsoft, con una duración de más de 20 horas, se concentró principalmente en los servicios de Outlook (correo electrónico), Microsoft Teams y Copilot.
Lo anterior provocó afectaciones en diversos servicios y sectores en diferentes países. Las más graves se reportaron en organismos públicos de Australia, Japón, Estados Unidos y Reino Unidos.
Por ejemplo, en Reino Unido y Australia se reportaron dificultades para contactar con los departamentos de Policía. En el primero, también se registraron interrupciones con la comunicación del Servicio Nacional de Salud (NHS).
En el mismo sentido, Euronext, operador de las bolsas de París, Bruselas, Lisboa, Ámsterdam, Oslo, Atenas y Milán, reportó problemas con su servicio de correo electrónico.
Maersk, gigante danés del transporte marítimo, advirtió a sus clientes sobre posibles retrasos en las actualizaciones y pidió utilizar llamadas telefónicas para asuntos urgentes.
Aviva, aseguradora británica, activó sus planes de contingencia para realizar sus conferencias de presentación de resultados financieros.
Las aerolíneas indias IndiGo, Akasa Air y Air India informaron que sus servicios de atención al cliente por correo electrónico se vieron afectados.
La interrupción también provocó retrasos en las comunicaciones de distintas empresas y obligó a algunas organizaciones a utilizar medios tradicionales para mantener sus operaciones.
Descartan incidente de ciberseguridad por caída de Microsoft
De acuerdo con información difundida por los medios BBC y Bloomberg, Microsoft atribuyó la caída global en sus servicios a una elevada carga en su infraestructura que, a su vez, llevó a problemas en sus servidores.
Un proceso central de los servidores afectados se saturó, provocando que dejaran de responder y perdieran capacidad operativa.
En el mismo sentido, Charles Lamanna, ejecutivo de Microsoft, descartó que se tratara de un incidente de ciberseguridad, y que no tenía constancia de actividad maliciosa relacionada con el incidente.
Sigue leyendo:
- Tiran a CEO de Nvidia líos extramaritales, de espías y seguridad
- Dólar HOY 13 de noviembre: ¿En cuánto cerró el peso mexicano esta semana?
- Microsoft cambia el mundo para siempre
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am