Farmacias del Ahorro acuerda compra de Farmacias Benavides; sumarían más de 3 mil sucursales en México

Farmacias del Ahorro acordó adquirir Farmacias Benavides; aún hay varios factores por los que pueda concretarse o no la operación.

Farmacias del Ahorro acordó adquirir Farmacias Benavides, luego de que The Boots Group, accionista mayoritario de la cadena regiomontana, firmara un acuerdo definitivo para vender la compañía.

De concretarse la operación, ambas empresas integrarán una red de más de 3 mil sucursales en México.

El anuncio fue realizado por Farmacias Benavides mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Aunque no se reveló el monto de la transacción, la empresa informó que el acuerdo todavía está sujeto al cumplimiento de diversas condiciones, entre ellas las autorizaciones regulatorias de las autoridades de competencia económica.

Hasta que concluya el proceso, ambas cadenas continuarán operando de manera independiente. Benavides mantendrá su administración actual y sus actividades habituales.

🔴Farmacias Benavides informó que alcanzó un acuerdo para ser adquirida por Farmacias del Ahorro.



La empresa dio a conocer la operación, aunque no reveló el monto de la transacción ni otros detalles financieros. pic.twitter.com/V9No1HvtXU — Azucena Uresti (@azucenau) November 13, 2026

Farmacias del Ahorro fortalecerá su presencia nacional

La adquisición permitirá combinar la infraestructura y los servicios de ambas compañías para ampliar el acceso a medicamentos y atención médica.

Actualmente, Farmacias Benavides cuenta con más de mil 100 sucursales y más de 450 consultorios de atención primaria, mientras que Farmacias del Ahorro opera aproximadamente dos mil establecimientos en el territorio nacional.

Esta última cadena, fundada en 1991, también ofrece más de un millón de consultas médicas gratuitas al mes, distribuye cerca de 500 mil medicamentos sin costo mediante su programa Monedero del Ahorro y realiza alrededor de 800 mil entregas gratuitas a domicilio mensualmente.

Una sucursal de Farmacias del Ahorro en Aguascalientes. ı Foto: Wikimedia

Rafael Selvas Silva, director general de Farmacias del Ahorro, señaló que la integración permitirá ampliar el alcance de estos servicios.

“Nuestro crecimiento se traducirá directamente en lo que más necesitan las familias mexicanas: mayor acceso a la atención médica, mejores servicios y mayores ahorros”, afirmó, de acuerdo con el comunicado recuperado por medios.

Benavides regresará a manos mexicanas

Fundada en 1917 en Monterrey, Nuevo León, Farmacias Benavides ha pasado por distintos propietarios durante las últimas dos décadas.

En 2002, la familia fundadora vendió 65 por ciento del negocio a la chilena Farmacias Ahumada, participación que aumentó a 95 por ciento seis años después. En 2010, Casa Saba adquirió el control de FASA y, posteriormente, en 2014, Alliance Boots compró sus acciones en ambas compañías.

Operación ocurrió mientras Benavides buscaba salir de la BMV. ı Foto: Cuartoscuro

Ese mismo año, Walgreens tomó el control de Alliance Boots y dio origen a Walgreens Boots Alliance. En julio de 2025, Benavides pasó a manos del fondo estadounidense Sycamore Partners, en asociación con Stefano Pessina y su familia.

Ahora, su adquisición por Farmacias del Ahorro representaría el regreso de la cadena a propietarios mexicanos, después de más de una década bajo control internacional.

La operación ocurre, además, mientras Benavides atraviesa un procedimiento administrativo para dejar de cotizar en la BMV, proceso que había enfrentado obstáculos legales durante más de una década.

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