BMV anota nuevo récord y el peso se aprecia 0.42%

En la primera sesión de la semana, el índice referencial accionario de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, ganó 0.65 por ciento para colocarse en los 71 mil 855.64 puntos, aunque durante el día llegó a avanzar hasta un récord máximo de 72 mil 227.22 unidades, siguiendo un sólido desempeño de Wall Street.

Por su parte, el peso mexicano avanzó debido a señales de menor tensión en Medio Oriente que mejoraron el apetito por activos de riesgo, mientras que la bolsa subió por quinta jornada consecutiva y anotó un nuevo máximo histórico intradía.

A nivel local, la sesión estuvo marcada por la divulgación de datos de inflación que mostraron un avance mayor a lo previsto de los precios al consumidor en octubre, aunque aún dentro del rango objetivo oficial. De acuerdo con datos de Reuters, la moneda cotizaba en 18.5287 unidades en la recta final de los negocios, con una apreciación del 0.42 por ciento, a medida que el dólar estadounidense cayó y los precios del crudo se hundieron después de que el presidente de EU, Donald Trump, restó importancia a la posibilidad de nuevos ataques contra Irán.

El Dato: En la canasta de principales cruces, las divisas más apreciadas fueron el won surcoreano y el dólar neozelandés.

Asimismo, se espera que en EU se den a conocer el martes datos de la inflación de octubre, que serán clave para las perspectivas sobre la Reserva Federal, mientras que el mercado apuesta a que eleven las tasas en su próxima reunión de diciembre.

Al respecto, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, sostuvo que el retroceso del dólar se debe a un mayor apetito por riesgo en los mercados financieros globales, permitiendo que la mayoría de las divisas registraran ganancias frente al dólar.

El mercado de capitales cerró la sesión con fuertes ganancias a nivel global, corrigiendo las pérdidas de la semana previa.