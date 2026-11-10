Dólar HOY 10 de noviembre: ¿Cómo abrió el peso mexicano este martes?

El peso mexicano ha gozado de modestas recuperaciones frente al dólar, aunque aún es pronto para esperar que se reviertan las pérdidas de octubre. Así avanza el precio del dólar hoy 10 de noviembre, el segundo día de la semana.

De acuerdo con datos de la plataforma Investing.com, los mercados registran un valor de apertura del dólar de alrededor de 18.5200 pesos mexicanos, con un máximo de 18.5456 y un mínimo de 18.4305 unidades de la moneda nacional.

Lo anterior representa una modesta apreciación de 0.0697 por ciento frente al cierre de ayer, lunes 9 de noviembre, que fue de 18.5329 pesos mexicanos por dólar. Asimismo, es una leve ganancia de 0.5859 por ciento frente al cierre del viernes 6 de noviembre, que fue de 18.6285 pesos mexicanos.

Gráfico que muestra la relación del dólar con el peso mexicano esta semana. ı Foto: Captura de pantalla (Investing.com)

No obstante, aún es pronto para determinar si el peso mexicano comenzará su recuperación frente a la divisa verde, pues aún está por verse cómo afectará el recorte de tasas del Banco de México (Banxico) a la relación entre ambas monedas.

En tanto, de acuerdo con la plataforma Dolario, al vender dólares en bancos hoy recibes entre 16.85 y 18.07 pesos mexicanos. El valor más alto lo ofrece Citibanamex, al entregar 18.07 unidades de la moneda nacional por billete verde.

Tipo de cambio por Dolario.mx

¿Qué esperar del peso mexicano esta semana? HOY se publica inflación de EU

El principal factor que ha alterado la relación peso - dólar en los últimos meses es el diferencial de tasas entre Banxico y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que recientemente se estrechó más con la decisión del primero de recortar su referencia.

Actualmente, la tasa de interés de Banxico es de 6.25 por ciento, mientras que la Fed mantuvo su rango superior en 4.00 por ciento. Lo anterior dejó un diferencial de 225 puntos base, un mínimo histórico.

🚨 #ÚLTIMAHORA | El Banco de México (Banxico) anunció una reducción en su tasa de interés de referencia, que se ubicó en 6.25% tras la decisión de su Junta de Gobierno este jueves 5 de noviembre.https://t.co/JXOgo75fTV#Banxico #Economía #México pic.twitter.com/cCEYYoEYp6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 5, 2026

Un diferencial estrecho entre las tasas de México y la Fed motiva que se pierda el atractivo para inversiones en moneda nacional y, en su lugar, se trasladen a dólares.

En el mismo sentido, las elecciones de medio término de Estados Unidos influyeron en la relación peso - dólar. El triunfo demócrata brindó certidumbre en los mercados, y permitió que monedas emergentes se fortalecieran modestamente, entre ellas el peso.

La apreciación del peso ocurre a la par de un retroceso generalizado del dólar de 0.33% de acuerdo con el índice ponderado, ante una disminución de los precios de energéticos en el mercado de materias primas. https://t.co/G8VBB3usLd — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) November 9, 2026

Asimismo, las economías nacionales influyen en el valor de su moneda. Ayer, se publicó el dato de la inflación de México de octubre, que fue de 3.75 por ciento, con lo que sumó tres meses consecutivos de incrementos.

A su vez, este martes se publica la inflación de octubre en Estados Unidos. Es uno de los indicadores más importantes para anticipar las decisiones de la Reserva Federal. Si la inflación estadounidense aumenta, podría reforzar las expectativas de tasas elevadas y favorecer al dólar. Si disminuye, podría ocurrir lo contrario.

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