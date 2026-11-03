JPMorgan advierte caída ‘desordenada’ del peso por baja de tasas de interés en México

Los analistas de JPMorgan han advertido de una caída “desordenada” del valor del peso mexicano frente al dólar si el Banco de México (Banxico) recorta las tasas de interés esta semana.

El Banxico se reunirá el jueves y los mercados valoran en torno al 50 por ciento la probabilidad de que se produzca un recorte de 25 puntos básicos.

Sin embargo, la mayoría de los economistas, incluidos los de JPMorgan, esperan que los responsables de la política monetaria mantengan sin cambios la tasa de referencia del banco central en el 6.50 por ciento.

“En nuestra opinión, una bajada aumentaría significativamente el riesgo de una reacción desordenada en el mercado de divisas y de un nuevo repunte de la volatilidad, ya que los mercados se enfrentan a la percepción de una menor credibilidad del banco central”, señalaron los analistas de JPMorgan en una nota de análisis.

Estimaron que un recorte podría provocar una caída del peso de alrededor del 5.0 por ciento, hasta situarse en unos 19.50 pesos por dólar. Los riesgos a la baja podrían amplificarse aún más si los operadores de divisas se mostraran cada vez más pesimistas respecto al peso.

En su reunión de septiembre, el banco central mantuvo las tasas sin cambios pero eliminó el lenguaje que sugería que debían permanecer en los niveles actuales, mientras que las minutas de la reunión revelaron que tres de los cinco miembros de su consejo de administración se mostraban abiertos a una bajada si las presiones inflacionarias seguían remitiendo.

“El riesgo relevante surge cuando las condiciones del mercado se vuelven más desordenadas y la tendencia a la depreciación se acelera a medida que siguen aumentando las posiciones especulativas ”, añadía la nota de JPMorgan.

Por el contrario, una decisión de mantener las tasas estables podría provocar un repunte de alivio, lo que permitiría al peso recuperar algunas de sus pérdidas recientes y reduciría la volatilidad.

El peso ya ha registrado un rendimiento inferior al de muchas otras monedas de mercados emergentes, cayendo casi un 10 por ciento en los últimos dos meses y alrededor de un 4.0 por ciento en lo que va de año, a medida que los inversores apuestan cada vez más a que Banxico, como se conoce al banco central mexicano, seguirá reduciendo su ventaja en materia de tasas de interés respecto a Estados Unidos.

JPMorgan añadió que mantiene una visión positiva sobre los bonos del Estado mexicano y espera que los rendimientos a corto plazo bajen si el banco central recorta las tasas.

Sin embargo, las ganancias podrían verse contrarrestadas si los inversores consideran que dicha medida es un error que debilita aún más al peso.

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cehr