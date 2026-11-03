SICT destina recursos para construir 2,377 km de trenes en México

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pondrá en marcha una estrategia nacional para construir más de 3 mil kilómetros de vías férreas y renovar la red carretera federal.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) pondrá en marcha una amplia estrategia de movilidad terrestre que comprende la construcción de más de 3 mil kilómetros de vías férreas y la intervención profunda de la red carretera federal en las 32 entidades de México.

El titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, explicó que el propósito central de estas obras prioritarias es recortar las brechas de desigualdad social y detonar el crecimiento regional, facilitando el traslado seguro de personas y mercancías hacia las zonas con menor cobertura de servicios.

Durante una conferencia magistral impartida en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el funcionario detalló que el proyecto del sexenio contempla la edificación de 2,377 kilómetros de trenes de pasajeros y casi 700 kilómetros de vías de carga.

Asimismo, la estrategia de transporte terrestre desplegará 1,200 frentes de obra carretera entre los años 2025 y 2030, abarcando una extensión total de 11,366 kilómetros mediante una inversión de 647 mil 832 millones de pesos mexicanos ($MXN).

“Pensamos en disminuir desigualdades, pensamos en mejorar el bienestar de la gente, pensamos en que esto tiene que ser un legado y trascender y ayudar a los que menos tienen”, expresó Esteva Medina al inaugurar la XLII Semana Interdisciplinaria del plantel.

El plan integral contempla además la modernización de 3,161 kilómetros en la red de Caminos Prioritarios y la construcción de 402 puentes vehiculares que sumarán una longitud conjunta de 107 kilómetros a lo largo del país.

En cuanto a la atención directa a comunidades marginadas, la SICT continuará la ampliación del programa de Caminos Artesanales con una partida que supera los 32 mil millones de pesos ($MXN), orientada a concretar 523 tramos que vincularán poblados vulnerables con centros de salud y comercio.

El plan de movilidad contempla la edificación de 2,377 kilómetros para trenes de pasajeros y casi 700 kilómetros destinados a líneas de carga. ı Foto: Especial.

En el rubro de investigación técnica, el Instituto Mexicano del Transporte ejecuta 105 proyectos especializados y ofrece 225 servicios tecnológicos para renovar la normatividad del sector transporte en México, según refirió la autoridad federal en el acto.

Durante el evento formal, acompañado por autoridades politécnicas y funcionarios federales, se evocó el legado del general Lázaro Cárdenas y el papel de los egresados en la construcción del desarrollo nacional.

Para concluir, el titular de la SICT hizo un llamado a los estudiantes a formarse con alto sentido ético y compromiso ambiental para consolidar una red de infraestructura nacional más sustentable, conectada e incluyente.

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JVR