Tren de pasajeros en San Luis Potosí avanza con firma de convenio

El acuerdo de coordinación institucional para formalizar la liberación del derecho de vía fue firmado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

San Luis Potosí avanza en su integración a la red nacional de transporte ferroviario de pasajeros. Las autoridades estatales y el Gobierno Federal firmaron el convenio de coordinación para liberar el derecho de vía en los tramos Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.

Este acuerdo formaliza el inicio de los trabajos técnicos e institucionales para devolver el servicio de trenes a la región, mediante un esquema conjunto entre la administración estatal y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Durante el encuentro participaron Néstor Núñez López, en representación de la SICT, y Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado. Ambos funcionarios formalizaron las bases operativas para agilizar el proceso en los municipios por donde cruzará la vía.

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El proyecto del tren de pasajeros beneficiará directamente a habitantes de nueve municipios potosinos. La ruta contempla paradas e infraestructura en Villa de Reyes, Santa María del Río, San Luis Potosí capital, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Venado, Charcas, Catorce y Vanegas.

Con esta obra, la población dispondrá de una alternativa de movilidad terrestre eficiente para trasladarse entre el centro y el norte de México, lo que permitirá agilizar el tránsito y ofrecer mayor seguridad a los viajeros.

La llegada del sistema ferroviario busca detonar la economía local, el comercio regional y la actividad turística en las comunidades del Altiplano potosino, promoviendo el desarrollo urbano y la llegada de nuevas inversiones en la zona de influencia.

“El tren permite consolidar a San Luis Potosí como un punto estratégico de conexión ferroviaria en el país, además de generar una nueva opción de transporte para las familias y mayores oportunidades de desarrollo”, destacó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

A la par, el proyecto contempla integrar las futuras estaciones ferroviarias con la red de transporte público estatal existente, con el objetivo de facilitar los esquemas de movilidad urbana para la ciudadanía que utiliza transporte colectivo diariamente.

Esta acción forma parte del plan federal para reactivar los trenes de pasajeros a nivel nacional, un sistema que dejó de funcionar de manera regular para la población desde la privatización del sector ferroviario mexicano a finales del siglo XX.

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JVR