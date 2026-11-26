Morena formaliza a Lorenia Valles Sampedro como precandidata única al gobierno de Sonora para las elecciones estatales

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó oficialmente a Lorenia Valles Sampedro como su precandidata única para competir por la gubernatura de Sonora en el Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027.

La presentación tuvo lugar en Hermosillo, donde la dirigencia y liderazgos de la fuerza política en el estado respaldaron la postulación de la legisladora con licencia para abanderar el proyecto de la Cuarta Transformación a nivel estatal.

Durante el acto formal, Valles Sampedro afirmó que asumir la coordinación de este proyecto en la entidad representa el encargo más trascendental dentro de sus tres décadas de trayectoria en la función pública y la militancia política.

La precandidata destacó la voluntad de diálogo entre las distintas fuerzas locales para consolidar una propuesta unificada, orientada a dar continuidad a las políticas del gobierno federal en la región sonorense.

“Agradezco la madurez política de los liderazgos en Sonora para construir en unidad. Seguiremos sumando esfuerzos con las y los ciudadanos comprometidos con la honestidad y el proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum”, señaló Valles Sampedro.

Lorenia Valles Sampedro es originaria de Hermosillo. Su trayectoria académica incluye la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas por el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES) y la maestría en Administración Pública por el Instituto Sonorense de Administración Pública (ISAP).

Asimismo, la política sonorense cuenta con estudios de posgrado en Democracia y Parlamento por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Salamanca, España.

En el servicio público, ha ocupado el cargo de diputada federal en tres distintas legislaturas, se desempeñó como directora general del Sistema DIF Sonora y se desempeñaba como senadora de la República antes de solicitar licencia para este proceso.

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto Estatal Electoral de Sonora, el periodo de precampañas para la gubernatura iniciará el 2 de diciembre de 2026 y concluirá el 10 de enero de 2027.

Durante esta etapa, la aspirante sostendrá encuentros con la militancia y simpatizantes para definir las prioridades ciudadanas que formarán parte de la plataforma política oficial con miras a los comicios estatales.

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JVR