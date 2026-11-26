La Comisión Nacional de Elecciones de Morena avaló en Chilpancingo la solicitud de registro único de Beatriz Mojica Morga para la precandidatura a la gubernatura de Guerrero.

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena avaló la solicitud de registro único de Beatriz Mojica Morga para la precandidatura a la gubernatura del estado de Guerrero.

Con este fallo, emitido en Chilpancingo, la legisladora se convierte en la representante para encabezar el proyecto político del partido oficialista rumbo al Proceso Electoral Ordinario 2026-2027.

El dictamen responde a lo establecido en la octava base de la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, lo que deja a la senadora con licencia como la aspirante definitiva en el proceso interno del movimiento.

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Mojica Morga, quien fungía como coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación, formalizó su entrega de documentación ante la dirigencia del partido en la capital guerrerense.

El mensaje afromexicano con el que Beatriz Mojica encabeza proyecto de Morena

Durante la presentación de sus credenciales el pasado lunes, la precandidata enfatizó que su trayectoria política se respalda en el trabajo social realizado directamente en las comunidades del estado, buscando visibilizar a sectores históricamente marginados de la entidad del sur del país.

“Soy una mujer afromexicana, orgullosa de mis raíces y de la tierra que me vio crecer. Hoy di un paso muy importante al registrarme como precandidata”, expresó la legisladora ante simpatizantes y militantes congregados en Chilpancingo.

Asimismo, Mojica Morga aseveró que su postulación refleja años de labor comunitaria en las diversas regiones guerrerenses, al señalar que proviene de una historia de lucha construida de la mano de hombres y mujeres que buscan mayores oportunidades e igualdad.

Beatriz Mojica Morga formalizó este lunes en Chilpancingo su registro como precandidata de Morena a la gubernatura de Guerrero. ı Foto: Especial.

En el marco de la equidad de género y la paridad política en México, la aspirante destacó el rol que juegan las mujeres en las decisiones públicas locales, señalando que la plataforma buscará abrir espacios democráticos permanentes a las nuevas generaciones de la entidad.

“Asumo este paso con responsabilidad, con gratitud y con la firme convicción de seguir trabajando por el pueblo de Guerrero. Sé de dónde vengo y el compromiso de este momento”, puntualizó la aspirante oficialista.

Este anuncio marca el arranque formal de las definiciones electorales del partido Morena en la entidad, donde la representación de los pueblos afromexicanos y la equidad social formarán el eje central del debate político regional.

Con esta determinación interna concluye la etapa de registros para la candidatura al ejecutivo estatal, perfilando el escenario político local para las elecciones de 2027 en el estado de Guerrero.

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JVR