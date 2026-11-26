Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) modificar los criterios para la asignación de diputaciones federales, tras acusar a Morena de recurrir a sus aliados políticos para obtener una mayoría calificada en la Cámara de Diputados que, a su juicio, no le otorgó la ciudadanía en las elecciones de 2024.

En un video que difundió a través de redes sociales junto al exsenador Roberto Gil Zuarth, el dirigente blanquiazul cuestionó la distribución de las 364 curules que obtuvieron el oficialismo y sus aliados, pues sostuvo que esta cifra supera por 64 escaños el límite de 300 que establece la Constitución para un solo partido político.

“En 2024, la gente no le dio a Morena el poder para cambiar la Constitución. Ellos se lo autootorgaron con un fraude”, señaló Romero.

De acuerdo con lo expuesto en el video, el mecanismo que permitió al bloque oficialista alcanzar dicha representación consistió en atribuir triunfos distritales al Partido del Trabajo (PT) y al Verde Ecologista de México (PVEM), lo que incrementó la cantidad de espacios plurinominales que recibió la fuerza política guinda.

“Por ejemplo, el PT no ganó en un solo distrito del país, pero se le contaron 34 triunfos. El Verde solo ganó en seis distritos y le otorgaron 40 triunfos”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó los cambios en la integración de las bancadas parlamentarias al inicio de la actual Legislatura, pues aseguró que, pese a que la autoridad electoral concedió originalmente 236 diputaciones a Morena, su grupo legislativo aumentó a 257 integrantes.

“Y ya en la Cámara, esos diputados que según eran de otro partido se quitaron el disfraz y se volvieron a poner el chaleco guinda”, acusó.

Frente a este escenario, Acción Nacional defendió la aplicación del criterio de afiliación efectiva para que las autoridades contabilicen los triunfos electorales conforme a la militancia de las candidaturas y no únicamente con base en los acuerdos que suscriban las organizaciones integrantes de una coalición.

“Si el candidato realmente pertenece o ha hecho carrera en Morena, su triunfo se debe contar para Morena, punto”, manifestó.

Cabe recordar que, el 28 de agosto de 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por mayoría de votos la distribución de diputaciones plurinominales que aprobó el INE, bajo el criterio de que los límites constitucionales de representación corresponden a cada partido político y no al conjunto de sus aliados.

La discusión sobre estas disposiciones resurgió ante los preparativos de las elecciones federales de 2027, motivo por el cual el organismo autónomo programó para este jueves un foro sobre representación proporcional, previo a la definición de las reglas para la distribución de espacios legislativos.

Bajo este contexto, la dirigencia panista llamó a los integrantes del Consejo General a asumir la responsabilidad individual de sus votos, garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y preservar la independencia de la institución frente a los intereses partidistas.

“Restablezcan el orden constitucional, retomen la autonomía del INE, recuperen la confianza ciudadana. Sí se puede y es hoy”, concluyó.

¿Por qué crees que el @PartidoMorenaMx quiere mantener la presidencia del @INEMexico a modo?



Por el agandalle electoral de 2024: una sobrerrepresentación que le permitió obtener más curules en el Congreso de las que le correspondían conforme a los votos que les dio la gente.… pic.twitter.com/GOygKmzT33 — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) November 25, 2026

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