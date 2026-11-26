Conferencia de prensa de los senadores del PAN, ayer, en el Congreso de la Unión

Acción Nacional amagó con no participar en las elecciones de 2027 si el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene el criterio de asignación de diputaciones plurinominales que permitió a Morena y sus aliados alcanzar una mayoría legislativa superior a su porcentaje de votos, mientras el partido guinda la calificó de irresponsable y MC exigió corregir la fórmula.

El coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, advirtió que “todo está sobre la mesa” y que el partido definirá su estrategia después de la sesión del Consejo General del INE del próximo lunes, en la que se discutirá el criterio de distribución de legisladores plurinominales.

“Si ellos deciden volver a regalarle a Morena 19 por ciento de diputados que los ciudadanos no les dieron, para nosotros el INE está muerto y se van a topar con nosotros”, sostuvo el legislador.

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Adelantó que el martes anunciarán su postura. Aseguró que, si el INE rectifica, lo reconocerán, pero si mantiene el criterio, llevarán su inconformidad “hasta las últimas consecuencias”. Sostuvo que Morena y sus aliados obtuvieron 54 por ciento de los votos en 2024, pero 73 de las curules, una diferencia de 19 puntos que, a su juicio, distorsionó la voluntad ciudadana.

El senador Marko Cortés llamó a los consejeros a pintar raya con el Gobierno. “Reivindíquense. Manden una señal correcta al país. Libérense de la presión del Gobierno federal y corrijan la enorme distorsión que está ocurriendo en la integración de la Cámara de Diputados”, agregó.

El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, cuestionó la interpretación de la representación proporcional que, dijo, ha favorecido a la coalición gobernante, y exigió al instituto traducir los votos en escaños de manera equitativa.

“Es evidente que la manera en la que se ha interpretado erróneamente el principio de representación proporcional lo único que hace es sobrerrepresentar a la coalición gobernante”, sostuvo.

Advirtió que MC usará todos los recursos disponibles para defender la voluntad popular, aunque evitó fijar postura sobre un posible abandono de la contienda, decisión que, dijo, corresponde a las dirigencias. Insistió en que todos los votos deben contar igual, sin importar si los partidos compiten solos o en coalición.

“Eso es lo justo. Eso es lo equitativo. Eso es lo que cualquier demócrata debería abrazar”, concluyó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, calificó de “gran irresponsabilidad política” que Acción Nacional contemple abandonar la contienda y reprochó que amenace con retirarse pese a que, afirmó, también se ha beneficiado del actual modelo de representación proporcional.

Apeló a la historia del partido y a sus fundadores, Manuel Gómez Morín y Carlos Castillo Peraza, y expresó confianza en que Ricardo Anaya reconsiderará.

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, descartó que las advertencias del PAN pongan en riesgo las elecciones de 2027 y aseguró que el proceso federal y los locales están garantizados. “La elección va a salir. Lo reitero, está garantizado el proceso electoral del 27”, afirmó.

El morenista recordó que los partidos pueden impugnar las decisiones del INE ante el Tribunal Electoral, defendió el criterio y negó que exista sobrerrepresentación de Morena, pues los votos deben contabilizarse por partido, incluso en coalición. Llamó a la oposición a concentrarse en elegir candidatos, pues “la elección se va a decidir el próximo 6 de junio”.

CSP a Córdova: INE sí pudo evitar oligopolio

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que el Instituto Nacional Electoral (INE) sí contaba con facultades suficientes para modificar los lineamientos de licitación que evitaran que los contratos sólo beneficiaran a un oligopolio.

El señalamiento fue hecho luego de que el exconsejero del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que las autoridades electorales no tenían atribuciones para evitar que una misma red empresarial acaparara los contratos a proveedores de insumos y aseguró que esto era una responsabilidad del Estado mexicano.

Al respecto, la mandataria sostuvo que el Instituto sí podía incidir en los métodos de adjudicación para las contrataciones, lo cual hacía mediante los términos que establecían que sólo participaran empresas con experiencia, lo que orientó a que únicamente aplicaran a las licitaciones aquellas empresas que tuvieron contratos en años previos.

“El INE tiene todas las atribuciones para hacer los lineamientos de licitaciones. Entonces, por ejemplo, si siempre se ha contratado a una empresa y, en el siguiente lineamiento de licitación pones: ‘sólo podrán participar las empresas que tengan experiencia’, pues ya dirigiste la licitación, porque la única que tiene experiencia pues es la que han contratado durante los tres años anteriores. Entonces, el INE tiene todas las atribuciones”, aseguró.

De esa manera, afirmó que el Instituto no requería de la intervención de instancias como la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), hoy Comisión Nacional Antimonopolio.

“¡Por Dios, tienen toda la atribución! Lo que pasa es que no hicieron lo que tenían que hacer en su momento”, insistió.

Al destacar que el INE es un órgano autónomo, la mandataria sugirió que la competencia debería iniciar al momento de las contrataciones, para que más empresas puedan participar: “El INE es autónomo, pero nuestra idea es que se abra la competencia, ahí, donde se puede abrir… Pero hay muchas otras cosas que hay, me atrevería a decir, decenas de empresas que pueden fabricar lo que requiere el Instituto Nacional Electoral”.

Recordó que, para el caso de las boletas electorales, la producción está a cargo de Talleres Gráficos de México (TGM) y se buscará que, en la medida de lo posible, así permanezca.

Aunque no descartó la posibilidad de que otras empresas se involucren en la tarea, si resultara necesario.

“Y si se tiene que usar otra empresa porque no tiene la capacidad, pues que quede muy claro por qué son esas empresas, por los lineamientos de seguridad de las boletas. Y que, además, haya todo el camino de custodia, desde su producción hasta la llegada a la casilla electoral”, sostuvo.

Apenas la semana pasada, la federación emitió un decreto con el que se reestructurará a TGM para que fortalezca sus capacidades operativas y asuma la producción principal de los materiales electorales, con el objetivo de que el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) prescindan de contratar a empresas privadas.

Exconsejero ve riesgo de ir a la cárcel sin sustento

| Redacción |

El extitular presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que enfrenta dos nuevas denuncias penales y advirtió que la investigación abierta por la liquidación que recibió al concluir su cargo podría costarle tres o cuatro años de prisión, incluso si al final se determina que carece de sustento.

En el ciclo Diálogos Electorales organizado por el Centro de Estudios Alonso Lujambio (CEAL) con estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Córdova defendió el pago que recibió junto con otros exconsejeros. Dijo que el propio Instituto les entregó la liquidación al término de su encargo, como, según él, se ha hecho durante 36 años.

Sostuvo que por ese pago se abrió una investigación que “no tiene ni pies ni cabeza, pero, en el estado actual, te puede costar tres, cuatro años en Almoloya: En un mes tengo dos nuevas denuncias penales”, dijo al identificar como el autor de una de ellas a Eurípides Flores, exrepresentante de Morena ante el INE, quien lo acusa de presuntas irregularidades en la compra de materiales electorales.

El expresidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, ayer, en el ciclo Diálogos Electorales, organizado por el Centro de Estudios Alonso Lujambio del ITAM. ı Foto: Captura de video

Durante la charla, Córdova Vianello mencionó que tenía conocimiento de otra denuncia, aunque no precisó quién la presentó ni por qué acusaciones. También vinculó las denuncias con la controversia por las presuntas irregularidades en la gestión de su sucesora, Guadalupe Taddei.

Con esta situación, afirmó, Morena busca deslindarse del respaldo que dio a Taddei y cuestionó que se señalen posibles responsabilidades administrativas de funcionarios de gestiones anteriores, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que no buscan a la expresidenta del Instituto.

Córdova reconoció que fue un error designar a Taddei al frente del organismo electoral de Sonora en 2014. Explicó que en aquel momento tomó en cuenta su trayectoria de 15 años en materia electoral y recordó que después se discutió la posibilidad de removerla por su manera de conducir el órgano colegiado: “Nunca hubo un consenso para ello, así que todavía terminó su mandato”.

El exconsejero afirmó que Morena impulsó a Taddei para que llegara a la presidencia del INE y que, una vez en el cargo, respaldó la ampliación de sus facultades. También, cuestionó los comentarios del excandidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, y del expresidente Vicente Fox sobre las elecciones de 2000 y 2006. Además, criticó que Morena ponga en duda esos comicios y los de 2012, mientras reconoce el resultado de 2018, cuando el INE, que él aún presidía, organizó la elección en la que ganó Andrés Manuel López Obrador.

TEPJF avala multa a Morena por inflar padrón de afiliados

| Por Tania Gómez |

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena por la indebida afiliación de ciudadanos y el uso de sus datos personales sin que se acreditara su consentimiento.

Al resolver 16 recursos de apelación promovidos por el partido, las magistraturas determinaron que Morena no presentó pruebas suficientes para demostrar que las personas denunciantes manifestaron libremente su voluntad de incorporarse, por lo que se mantuvieron las resoluciones del Consejo General del INE.

El Dato: En agosto, el Consejo General del INE descontó 2.7 millones de registros por inconsistencias como documentos apócrifos, duplicados y usurpaciones de identidad.

La Sala Superior del TEPJF determinó que Morena no presentó pruebas suficientes para demostrar que las personas denunciantes aceptaron afiliarse al partido. ı Foto: larazondemexico

Morena no acreditó el consentimiento de los afiliados

En sesión pública, la Sala Superior desestimó los argumentos de Morena, que cuestionó el valor probatorio de las cédulas de afiliación digitales con firmas digitalizadas, bajo el argumento de que sus estatutos reconocen las incorporaciones electrónicas.

Sin embargo, el Tribunal precisó que el problema no radicaba en el uso de herramientas digitales ni en la falta de la aplicación institucional del INE, sino en que el partido no acreditó que cada ciudadano hubiera autorizado su incorporación .

Sesión del TEPJF, en fotografía de archivo. ı Foto: X: @TEPJF_informa

Al ser Morena quien aprueba las afiliaciones, tenía la obligación de aportar elementos que permitieran identificar a quienes suscribieron los documentos, verificar la autenticidad de las firmas y demostrar el consentimiento.

“Lo que concluyó la responsable es que los documentos aportados no demostraban que cada persona hubiera manifestado su voluntad de afiliarse”, expuso el secretario general de acuerdos, Carlos Hernández Toledo, al presentar los proyectos.

TEPJF acredita dolo en las afiliaciones

Las magistraturas consideraron que sí se acreditó el dolo, pues los registros se realizaron después de la aprobación del acuerdo INE/CG33/2019, cuando Morena ya conocía la obligación de contar con una manifestación verificable de la voluntad de cada persona.

El TEPJF aclaró que las sanciones contra Morena no derivaron del uso de herramientas digitales para afiliar personas, sino de no acreditar el consentimiento de los ciudadanos ni la autenticidad de sus datos de afiliación. ı Foto: Cuartoscuro

“El partido apelante conocía el deber de contar con la manifestación verificable de la voluntad de cada persona y aun así, la incorporó a su padrón sin ella”, se expuso durante la sesión.

Morena también argumentó que el INE le atribuyó indebidamente un allanamiento tácito.

Aunque la Sala Superior reconoció que tenía razón en ese punto, determinó que ello no modificaba su responsabilidad, derivada de no haber acreditado el consentimiento.

Cruz evade postura oficial sobre asignación de pluris

| Por Tania Gómez |

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García, evitó adelantar la postura del organismo sobre la fórmula de sobrerrepresentación en la asignación de diputaciones plurinominales y pidió esperar a que concluya la revisión, cuya primera etapa será este viernes, en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Luego de que legisladores del PAN advirtieron que no permitirán que el instituto avale el lunes el criterio de sobrerrepresentación, e incluso amenazaron con retirarse del proceso electoral de 2027, Cruz García sostuvo que las consejerías aún no han tomado una decisión.

“Éste es todavía un tema que se está revisando y se está discutiendo”, señaló en entrevista, en el marco del evento Conmemorativo por el Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra Mujeres.

La consejera recordó que este jueves el INE realizará un foro sobre representación proporcional para abrir un espacio de escucha plural sobre la distribución de los espacios legislativos.

Insistió en que el instituto debe agotar las etapas antes de pronunciarse y rechazó anticipar el sentido de la decisión del Consejo General en su sesión del lunes: “Todavía no son los momentos en los cuales pudiéramos adelantar algún posicionamiento institucional”.

Sobre si el INE tiene facultades para modificar la fórmula, ante el marco legal aprobado en 2024, tampoco fijó postura y pidió dar espacio a la discusión interna. Respecto del riesgo de que una eventual aprobación descarrile el proceso electoral, puntualizó que lo que se revisa es la aplicación de la fórmula para distribuir los espacios de representación proporcional. “Debemos esperar a que el trámite procedimental se recorra”, para que el Consejo General se pronuncie en su momento.

El PAN amagó con no participar en el proceso electoral de 2027 si el INE mantiene un criterio que, a su juicio, favorece la sobrerrepresentación de Morena.

REFUERZA POLÍTICA. Durante el evento conmemorativo por el 25N, los integrantes del Consejo General, y los representantes de los partidos políticos nacionales suscribieron el Pacto Nacional por una Política Libre de Violencia contra las Mujeres.

“Este Pacto debe trascender la firma y traducirse en acciones concretas para que todas las mujeres puedan participar en la vida pública y desempeñar sus cargos en condiciones de igualdad y libres de violencia”, dijo Cruz García.

Previamente, el INE aprobó en comisiones los lineamientos permanentes para verificar que las candidaturas federales cumplan con la medida 8 de 8 contra la violencia, que impide competir por cargos de elección popular a personas con sentencia firme por determinados delitos y a deudores alimentarios morosos.

El anteproyecto avalado por unanimidad será enviado al Consejo General y aplicará en elecciones federales de Presidencia, diputaciones y senadurías, ordinarias y extraordinarias.

La medida incluye sentencias firmes por delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales o el normal desarrollo psicosexual; violencia familiar, equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual; violencia política contra las mujeres en razón de género, así como ser deudor alimentario moroso.