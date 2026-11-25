El presidente de la Jucopo, ayer, en un foro en San Lázaro

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechar de plano, por infundado e improcedente, el recurso presentado por el PAN para obligar a San Lázaro a emitir la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el informe circunstanciado presentado ante el órgano jurisdiccional, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, rechazó que exista una omisión o retraso injustificado en el procedimiento para sustituir a Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del organismo el pasado 26 de octubre.

La respuesta de la Cámara se produce luego de que la bancada panista, coordinada por Elías Lixa, promoviera un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, con el propósito de que la Sala Superior ordene emitir y publicar la convocatoria, integrar el Comité Técnico de Evaluación y establecer las reglas para seleccionar a la persona que encabezará el Consejo General del INE.

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El Dato: El panista Lixa ha insistido en que las diferencias políticas no pueden convertirse en una justificación para aplazar el cumplimiento de una obligación constitucional.

En su defensa, Monreal argumentó que la expresión constitucional de realizar el procedimiento en el plazo más breve no significa que deba actuarse de manera inmediata, sino que debe considerarse el tiempo necesario para llevar a cabo una elección informada y seleccionar el perfil más adecuado, siempre que la demora no afecte el funcionamiento institucional.

El documento pide a los magistrados considerar seis factores para determinar si la Jucopo ha excedido un plazo razonable: la complejidad del procedimiento, sus circunstancias particulares, las cargas de trabajo, la naturaleza colegiada del órgano legislativo, el marco jurídico que regula su actuación y las posibles afectaciones a la integración mínima del INE.

Entre las circunstancias que, de acuerdo con la Cámara, han dificultado la construcción de acuerdos, se encuentran los señalamientos sobre presuntas irregularidades administrativas y posibles conflictos de interés durante la gestión de Taddei, que provocaron cuestionamientos sobre la independencia, imparcialidad y credibilidad del árbitro electoral.

La Jucopo sostuvo que no basta con emitir una convocatoria, sino que el procedimiento debe garantizar condiciones de idoneidad, independencia, imparcialidad, solvencia profesional y legitimidad para quien resulte electo.

También defendió que la búsqueda de consensos pretende evitar que la designación sea percibida como una imposición de Morena y sus aliados, y rechazó que exista la intención de prolongar indefinidamente el procedimiento. Respecto a la continuidad institucional, el informe señala que el Consejo General del INE, actualmente integrado por 10 consejerías, mantiene las condiciones necesarias para sesionar, por lo que la ausencia de una presidencia definitiva no ha afectado el quorum ni su funcionamiento mínimo.

La Cámara también pidió al TEPJF que, en caso de considerar fundado alguno de los argumentos del PAN, respete las atribuciones exclusivas del Poder Legislativo para establecer las reglas de la convocatoria y conducir el proceso de designación.

Por su parte, el blanquiazul sostiene que la falta de convocatoria constituye una omisión de la Cámara y que la demora afecta el derecho de sus legisladores a participar en la deliberación y votación del nombramiento.

Morena acusa a oposición de frenar relevo en el INE

| Por Claudia Arellano |

La dirigencia de Morena acusó al PAN de obstaculizar la renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que, mientras exige públicamente avanzar en la designación de la persona que ocupará el cargo, su bancada en la Cámara de Diputados promovió una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En un posicionamiento, el partido guinda sostuvo que esta acción judicial retrasa el procedimiento para emitir la convocatoria correspondiente a la designación de la presidencia sustituta del organismo electoral y dificulta la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

El grupo parlamentario, coordinado por Ricardo Monreal Ávila, aseguró que ha privilegiado el diálogo y la búsqueda de consensos para avanzar en el nombramiento, bajo los procedimientos establecidos en la Constitución.

El Tip: El PAN mantiene 8 propuestas para garantizar que la designación sea transparente e independiente.

Morena consideró contradictorio que el PAN demande públicamente acelerar la renovación del órgano electoral y, al mismo tiempo, recurra a los tribunales para controvertir las decisiones de la Jucopo relacionadas con el proceso. Ante ello, le exigió actuar con congruencia y responsabilidad institucional, al advertir que la designación debe realizarse con certeza jurídica y respeto a las instituciones.

También reivindicó su trayectoria en la lucha por la democratización del país y recordó las controversias electorales de 1988, 2006 y 2012 como parte de los antecedentes que, afirmó, obligan a defender la voluntad popular, la legalidad y la integridad de las autoridades electorales.

El partido sostuvo que la mayoría parlamentaria que obtuvo en las urnas representa una responsabilidad para conducir el procedimiento mediante acuerdos y apego constitucional. Finalmente, aseguró que continuará trabajando para concretar la designación de la presidencia sustituta del INE, aunque reconoció que el proceso deberá desarrollarse con respeto a las determinaciones que emita el Tribunal Electoral.