En el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, escenario de la esperada edición 75 de Miss Universo, tras intensas semanas de concentración, entrevistas privadas con el jurado y una deslumbrante competencia preliminar en traje de baño y vestido de gala, las 116 candidatas de todo el mundo enfrentaron el primer gran filtro de la noche.

De este modo, se dio el anuncio oficial de las 30 semifinalistas que se acercan a suceder a la actual soberana, la mexicana Fátima Bosch. Este primer corte refleja la exigente evaluación de los jueces sobre el desempeño integral de cada delegada, sino también el respaldo directo de la audiencia global, que aseguró el pase automático a una de las favoritas mediante el voto del público.

Así quedó el Top 30 de Miss Universo 2026

Con el grupo reducido y la competencia entrando en su fase decisiva rumbo al desfile en traje de baño, ellas son las representantes que lograron asegurar su lugar en el codiciado Top 30 de Miss Universo 2026.

Georgia Waddington - Nueva Zelanda Dominga López - Chile Marcella Kozinski - Brasil Kaziah Mejo – India Melissa Bottema – Países Bajos Selena Grant – Islas Turcas y Caicos Luren Márquez – Perú Mia Dio – Cuba Nikolina Vujčić – Serbia Melissa Núñez – República Dominicana Bianty Gomperts – Curazao Justus Kelley – Estados Unidos Danielle Yablonka – Israel Dalia Bucaram – Ecuador Jennifer Barreto – Puerto Rico Elizabeth Makune – Tanzania María Vargas – México Justine Kamara – Guinea María Alejandra López – Colombia Anna Nikonova – Ucrania Gabriela González – Panamá Mariale Acosta – Costa Rica Mitchelle Daka – Uganda Bea Millan-Windorski – Filipinas Garance Authié – Francia Bruk Belete – Etiopía Olga Lombardo – Bélgica Clara Vegas – Venezuela Jessi Kalambayi – República Democrática del Congo Jasmine Blandford – Nicaragua

Miss Universo no solo celebra la belleza de la mujer, pues también destaca su inteligencia, elegancia y habilidad oratoria, entre otros elementos que las hacen ser las mejores representantes para la empresa.

Este año, la corona universal lleva el nombre de El Resplandor del Legado Eterno y cuenta con 3150 diamantes y oro blanco de 18 quilates. Fue diseñada por el juyero venezolano Goerige Wittels, en colaboración con una casa parisina de alta joyería.

Los tres principales diamantes de la corona representan el pasado, el presente y el futuro del certamen; referencían directamente a las mujeres que abrieron camino en la competencia, las que inspiran hoy y las nuevas generaciones que formarán parte del legado.

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