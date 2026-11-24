La final de Miss Universo 2026 contó con la participación de 116 concursantes de todo el mundo, jóvenes que han destacado por su belleza, elegancia y su mentalidad que las llevó a uno de los escenarios más importantes del mundo.
La edición 75 del cetamen de belleza se lleva a cabo en Puerto Rico, donde la mexicana Fátima Bosch, ganadora de la edición anterior, entrega su corona a una nueva reina en una noche llena de glamour, diversidad y emoción.
Lista completa de las 116 participantes de Miss Universo 2026
Esta es la lista completa con las 116 participantes de Miss Universo 2026 y al país que representan:
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- Jogersa Beqiri – Albania
- Celina Weil – Alemania
- Daiana Pereyra – Argentina
- Arena Zeynalian – Armenia
- Elizabeth Johnson – Aruba
- Caitlin Worthington – Australia
- Shawndra Henfield – Bahamas
- Samira Khan Mahi – Bangladés
- Olga Lombardo – Bélgica
- Caleigh-Rose West – Belice
- Aliya Karotkaya – Bielorrusia
- May Grace Perry – Birmania (Myanmar)
- Valeria Mena – Bolivia
- Caroline Porras – Bonaire
- Dabilo Moses – Botsuana
- Marcella Kozinski – Brasil
- Armandina Cunha – Cabo Verde
- Rthna Than – Camboya
- Audrey Black – Camerún
- Aslihan Morali – Canadá
- Dominga López – Chile
- Shiqi Wang – China
- María Alejandra López – Colombia
- Yurim Kim – Corea del Sur
- Mariale Acosta – Costa Rica
- Antea Mršić – Croacia
- Mia Dio – Cuba
- Bianty Gomperts – Curazao
- Fie Rose Lindegaard – Dinamarca
- Dalia Bucaram – Ecuador
- Sonia Gergis – Egipto
- Sofía Córdova – El Salvador
- Anna Ličková – Eslovaquia
- Susana Medina – España
- Justus Kelley – Estados Unidos
- Emili Denneng – Estonia
- Bruk Belete – Etiopía
- Bea Millan-Windorski – Filipinas
- Veera Grönlund – Finlandia
- Garance Authié – Francia
- Belvy Ofori – Ghana
- Angela Aumonier – Gran Bretaña
- Olivia Vasilopoulos – Grecia
- Chloé Deher – Guadalupe
- Adelina Castillo – Guatemala
- Justine Kamara – Guinea
- Isabel Mbomio – Guinea Ecuatorial
- Angel Bhathal – Guyana
- Tatenda Rameau – Haití
- Luisa Pineda – Honduras
- Jennifer Zhou – Hong Kong
- Kamilla Kiss – Hungría
- Kaziah Mejo – India
- Samantha Slewa – Irak
- Aideen Howard – Irlanda
- Sigríður Hrafnkelsdóttir – Islandia
- Juliana Myers – Islas Caimán
- Selena Grant – Islas Turcas y Caicos
- Orealia Thomas – Islas Vírgenes Británicas
- Jenna-Monet Queeley – Islas Vírgenes de los Estados Unidos
- Danielle Yablonka – Israel
- Giada Folcia – Italia
- Celene Hall – Jamaica
- Sayuki Ito – Japón
- Destiny Anbar – Jordania
- Alina Ekaterinecheva – Kazajistán
- Jean Ojiro – Kenia
- Medina Ermekova – Kirguistán
- Evisa Pacolli – Kosovo
- Lāsma Kuhtarska – Letonia
- Perla Harb – Líbano
- Olga Bykadorova – Lituania
- Xuhe Hou – Macao
- Francesca Mercieca – Malta
- Larissa Ségarel – Martinica
- Maëva Toumbou Dani – Mayotte
- María Vargas – México
- Dorina Darii – Moldavia
- Namuunaa Otgonbaatar – Mongolia
- Aleksandra Ivezaj – Montenegro
- Charene Labuschagne – Namibia
- Jasmine Blandford – Nicaragua
- Danielle Adewusi – Nigeria
- Abelone Smedsrud – Noruega
- Georgia Waddington – Nueva Zelanda
- Melissa Bottema – Países Bajos
- Misbah Arshad – Pakistán
- Gabriela González – Panamá
- Gretha Matiauda – Paraguay
- Luren Márquez – Perú
- Vivica Lewandowski – Polonia
- Isabela Santos – Portugal
- Jennifer Barreto – Puerto Rico
- Dominika Kotoučková – República Checa
- Jessi Kalambayi – República Democrática del Congo
- Melissa Núñez – República Dominicana
- Abigaëlle Tailamée – Reunión
- Sabina Parmac – Rumania
- Alexandra Stashkevich – Rusia
- Elle Duncan – San Martín
- Bernella Velinor – Santa Lucía
- Nikolina Vujčić – Serbia
- Katti Fofanah – Sierra Leona
- Nimhara Sasindi – Sri Lanka
- Bajabulise Thela – Sudáfrica
- Josefin Strand – Suecia
- Itiya Dube – Suiza
- Maruschka Sahiboe – Surinam
- Elizabeth Makune – Tanzania
- Vinita Manoo – Trinidad y Tobago
- Sarrah Brahmi – Túnez
- Anna Nikonova – Ucrania
- Mitchelle Daka – Uganda
- Lucía Piñeyro – Uruguay
- Ziedakhon Sharipova – Uzbekistán
- Clara Vegas – Venezuela
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