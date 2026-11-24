Tecate Pa’l Norte revela su cartel oficial con Travis Scott y Charli XCX

El festival Tecate Pa’l Norte dio a conocer este martes la alineación oficial de su edición 2027, con la que celebrará sus primeros 15 años de historia los próximos 26, 27 y 28 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

La programación vuelve a apostar por el cruce generacional y la diversidad sonora, reuniendo figuras globales del rap, el pop alternativo, el rock, la electrónica y el regional mexicano.

Una parte de nosotros nunca se va de aquí 🧡✨ pic.twitter.com/FDuxE6RlgO — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) November 15, 2026

La jornada inaugural del viernes estará encabezada por el rapero estadounidense Travis Scott, acompañado por The Neighbourhood, Caifanes y el debut festivalero del grupo de K-pop RIIZE.

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Para el sábado, el escenario principal recibirá a Post Malone, Avenged Sevenfold y Martin Garrix, además de una presentación especial de Arcade Fire bajo el concepto Santa Pirata.

Finalmente, el domingo cerrará con Charli XCX, Empire of the Sun, Joji y Julión Álvarez, quien marcará su estreno dentro del circuito de festivales masivos en México.

La venta general de boletos comenzará el 1 de diciembre a las 14:00 horas a través del sistema Ticketmaster.

Cartel completo del Tecate Pa’l Norte

Viernes 26 de marzo: Travis Scott, The Neighbourhood, Caifanes, Latin Mafia, Raye, Milo J, Kasabian, Angine de Poitrine, deadmau5, Polo & Pan, RIIZE, WOS, Boys Noize, Gera MX, Ke Personajes, Julia Wolf, Benny Ibarra, La Leyenda, Ximena Sariñana, Underscores (DJ Set), Franc Moody (DJ Set), Aterciopelados, Odisseo, C.R.O + Homer El Mero Mero, The Wookies, Jacinto, Los Vaguens, Estrambóticos, Daaz y Chuwi.

Sábado 27 de marzo: Post Malone, Avenged Sevenfold, Martin Garrix, Hombres G, Young Miko, Fontaines D.C., Tomora, Arcade Fire ( Special Guest presents: Santa Pirata ), Sofi Tukker, Babasónicos, Kase.O, Spoon, Ed Maverick, Víctor Mendívil, Cuarteto de Nos, Kinky, Bandalos Chinos (Set Acústico), Piso 21, Leon Bridges (Set Acústico), Lola Indigo, Kasablanca, Luch, Jesse Baez, Ela Taubert, Odisseo (Set Acústico), Timø, Boombox Cartel, Collect 200, Barry B, Culture Wars, Clubz, Jorsshh, Showing Teeth, La Habitación Roja, Ana Sofi W, Big Javy, Spika y Buffalo Blanco.

Domingo 28 de marzo: Charli XCX, Julión Álvarez, Empire of the Sun, Joji, The War on Drugs, Kenia OS, Hugel, Leon Bridges, Fobia, MK, Los Auténticos Decadentes, Julieta Venegas, Fonseca, Ed Maverick (Set Acústico), El Malilla, Bandalos Chinos, Ralphie Choo, Cara Delevingne, Cachirula & Loojan, Bruses, Ladrones, Pol Granch, Depresión Sonora, Laszewo, Íñigo Quintero, Nicola Cruz (DJ Set), La Texana, Kaia Lana, Conociendo Rusia, LNG/SHT, Rey Pila y La Ramona.

Now they always say congratulations ✨



Lineup Oficial #TecatePalNorte 2027 🦁



Boletos a partir del 1 de diciembre a las 14:00hrs a través de Ticketmaster pic.twitter.com/j02hf7l35w — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) November 24, 2026

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