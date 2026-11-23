Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 24 de noviembre, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Plátano Chiapas: $18.00 el kilo

Naranja a granel: $28.00 el kilo

Piña miel: $30.00 el kilo

Perón golden: $40.00 el kilo

Perón golden en bolsa: $38.00 el kilo

Pera red: $46.00 el kilo

Pera bosc: $46.00 el kilo

Manzana gala: $54.00 el kilo

Piña miel: $30.00 el kilo

Uva blanca Clam: $98.00 la pieza

Lechuga hidropónica italiana Eva: $39.00 cada una

Lechuga hidropónica Sweet Crunchy Eva: $49.00 cadapaquete con dos piezas

Zanahoria baby Vegetalistos: $38.00 el paquete

Guacamole original o picante We Guac: $68.00 cada uno

Papa blanca: $51.00 el kilo

Verduras frescas en imagen ilustrativa ı Foto: Pexels

Carnes, pollo, pescados y más

Carne de red para hamburguesa congelada Marketside: $89.00 el paquete con 8 piezas

Nuggets de pollo: $99.00 el kilo

Pechuga con hueso sin piel o sin hueso: $172.00 el kilo

Muslo de pollo con hueso: $99.00 el kilo

Pierna de pollo con hueso: $99.00 el kilo

Pierna de cerdo: $58.00 el kilo

Torerita Rib Eye Jc Choice: $779.00 el kilo

Torerita New York Jc Choice: $449.00 el kilo

Filete de Tilapia: $104.00 el kilo

Barrita de surimi: $126.00 el kilo

Chuleta ahumada: $132.00 el kilo

Cremador para café liquido extra cremoso Coffe Mate: $74.00 cada uno

Mini pay Freshness Guaranteed: $23.00 cada uno

Mini rosca de reyes Barbie Marketside: $84.00 la pieza

Mini pizzas o bocadillos: $98.00 cada uno

Yogurth griego sin azúcar añadida Yoplait: $75.00 cada uno

Pechuga de pavo natural San Rafael: $117.00 el 1/4 de kilo

Queso gouda Nochebuena: $73.00 el 1/4 de kilo

Huevo rojo o blanco Aires del Campo: $81.00 cada paquete de 12 piezas

Queso Chihuahua menonita Holandes: $94.00 el paquete de 500 gramos

Salchicha de pavo Zwan: $49.00 el paquete de 520 gramos

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