Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 24 de noviembre, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Plátano Chiapas: $18.00 el kilo
- Naranja a granel: $28.00 el kilo
- Piña miel: $30.00 el kilo
- Perón golden: $40.00 el kilo
- Perón golden en bolsa: $38.00 el kilo
- Pera red: $46.00 el kilo
- Pera bosc: $46.00 el kilo
- Manzana gala: $54.00 el kilo
- Piña miel: $30.00 el kilo
- Uva blanca Clam: $98.00 la pieza
- Lechuga hidropónica italiana Eva: $39.00 cada una
- Lechuga hidropónica Sweet Crunchy Eva: $49.00 cadapaquete con dos piezas
- Zanahoria baby Vegetalistos: $38.00 el paquete
- Guacamole original o picante We Guac: $68.00 cada uno
- Papa blanca: $51.00 el kilo
Carnes, pollo, pescados y más
- Carne de red para hamburguesa congelada Marketside: $89.00 el paquete con 8 piezas
- Nuggets de pollo: $99.00 el kilo
- Pechuga con hueso sin piel o sin hueso: $172.00 el kilo
- Muslo de pollo con hueso: $99.00 el kilo
- Pierna de pollo con hueso: $99.00 el kilo
- Pierna de cerdo: $58.00 el kilo
- Torerita Rib Eye Jc Choice: $779.00 el kilo
- Torerita New York Jc Choice: $449.00 el kilo
- Filete de Tilapia: $104.00 el kilo
- Barrita de surimi: $126.00 el kilo
- Chuleta ahumada: $132.00 el kilo
- Cremador para café liquido extra cremoso Coffe Mate: $74.00 cada uno
- Mini pay Freshness Guaranteed: $23.00 cada uno
- Mini rosca de reyes Barbie Marketside: $84.00 la pieza
- Mini pizzas o bocadillos: $98.00 cada uno
- Yogurth griego sin azúcar añadida Yoplait: $75.00 cada uno
- Pechuga de pavo natural San Rafael: $117.00 el 1/4 de kilo
- Queso gouda Nochebuena: $73.00 el 1/4 de kilo
- Huevo rojo o blanco Aires del Campo: $81.00 cada paquete de 12 piezas
- Queso Chihuahua menonita Holandes: $94.00 el paquete de 500 gramos
- Salchicha de pavo Zwan: $49.00 el paquete de 520 gramos
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LMCT
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