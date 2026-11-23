La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva contra Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, identificado como jefe de una organización criminal vinculada a los Beltrán Leyva, y dos de sus presuntos colaboradores, tras imputarles delitos relacionados con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de metanfetamina con fines de comercio.

El juez de control impuso la medida cautelar a los tres detenidos, quienes permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras se determina su situación jurídica.

Fotografía ilustrativa de un patrullaje alrededor del penal de "El Altiplano". ı Foto: larazondemexico

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó las acusaciones por posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores reservados para las instituciones militares, así como clorhidrato de metanfetamina con fines de comercialización.

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Defensa solicita duplicidad del término constitucional

Junto con Meza Flores comparecieron Germán Rolando Gálvez Meza, alias “Serafín”, identificado como presunto segundo al mando de la estructura delictiva, y José Luis Ortiz Murillo, señalado como otro de sus operadores.

Sin embargo, los equipos legales de defensa solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que el juzgador deberá resolver en una audiencia posterior si existen elementos suficientes para vincular a proceso a los tres imputados.

#FGR fórmula imputación en contra de Fausto “N” y dos personas más, y obtiene prisión preventiva en su contra por su posible participación en los delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de… pic.twitter.com/jNEhuEOfvT — FGR México (@FGRMexico) November 23, 2026

Finalmente, la Fiscalía precisó que la prisión preventiva no constituye una sentencia condenatoria y que los tres hombres conservan la presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad penal.

Captura de “Chapo Isidro” fue este fin de semana

Los acusados enfrentan este procedimiento tras su captura en Guasave, Sinaloa, durante un operativo que encabezaron las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), como resultado de labores de inteligencia e investigación.

Según información de las autoridades federales, Meza Flores encabezaba una organización ligada a los Beltrán Leyva y mantenía una alianza con la facción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa.

La detención, realizada con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, derivó en varias detenciones y aseguramientos, además del de “Chapo Isidro”.

Resultados de la Operación Centinela, anunciados por la Defensa. ı Foto: Captura de video

Este lunes, el titular de la Defensa presentó cifras actualizadas sobre los resultados del llamado “Operativo Centinela”:

16 detenidos, entre ellos los tres en prisión preventiva

28 armas decomisadas

16 fallecidos de la delincuencia organizada

Cuatro militares que perdieron la vida

17 vehículos decomisados

205 mil 300 pesos en numerario

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