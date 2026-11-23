El general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que la participación del Gobierno de Estados Unidos en el operativo para capturar a Fausto Isidro Meza, ‘Chapo Isidro’, en Sinaloa, únicamente fue para aportar información que facilitara su ubicación y sostuvo que no se contravino ninguna disposición Constitucional ni de las leyes nacionales, ya que además todas las acciones fueron ejecutadas exclusivamente por militares mexicanos.

Al compartir un balance del operativo realizado este fin de semana en Sinaloa, el general subrayó que la operación es muestra de la fortaleza del Estado para combatir a la delincuencia organizada, pero sobre todo, que esto se pudiera lograr sin poner en riesgo a la población civil.