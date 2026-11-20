Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, identificado como líder del Cártel de Guasave y uno de los principales objetivos criminales de México y Estados Unidos, fue detenido por fuerzas especiales del Ejército Mexicano durante un operativo realizado la noche de este viernes en Guasave, Sinaloa.

La intervención militar desató una jornada de violencia en distintos puntos del norte y centro del estado, con enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, quema de tráileres y vehículos, además de sobrevuelos de helicópteros militares. Los incidentes se extendieron por Guasave, Los Mochis, Topolobampo, El Fuerte y Angostura.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias de la captura ni sobre la situación jurídica de Meza Flores.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que durante este viernes se registró una agresión contra personal federal en Guasave y pidió a la población «mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades».

🚨DETENIDO: Fausto Isidro Meza Flores, 44, conocido como “El Chapo@ Isidro. pic.twitter.com/uuZVkdCfAE — Luis Chaparro (@LuisKuryaki) November 21, 2026

Meza Flores era uno de los objetivos prioritarios de las agencias de seguridad de Estados Unidos, que ofrecían una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera su captura.

Originario de Bamoa, municipio de Guasave, construyó su trayectoria criminal dentro de la estructura de los hermanos Beltrán Leyva, de la que posteriormente se desprendió para consolidar su propia organización, conocida como Cártel de Guasave. A este grupo se le atribuye el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

En los últimos años, su organización adquirió mayor peso en la disputa interna del Cártel de Sinaloa. En 2025, Meza Flores estableció una alianza con la facción de Los Mayos, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, para enfrentar a Los Chapitos y ampliar su influencia territorial.

Durante 2026, las autoridades intensificaron las operaciones contra su estructura. Entre las acciones recientes destacan la captura de presuntos operadores y la muerte de Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, señalado como uno de sus principales colaboradores.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que el Grupo Interinstitucional mantenía un despliegue para restablecer el orden y anunció que daría a conocer los detalles una vez concluido el dispositivo de seguridad.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL