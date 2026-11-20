Una agresión contra personal federal provocó un fuerte despliegue de seguridad la noche de este viernes en el municipio de Guasave, Sinaloa, donde se reportaron persecuciones y detonaciones de arma de fuego, lo que generó momentos de incertidumbre entre los habitantes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó los hechos y pidió a la población mantenerse en resguardo, evitar la zona del enfrentamiento y abstenerse de transitar por las vialidades cercanas mientras se desarrollaba el operativo.

A través de un comunicado, la dependencia informó que elementos del Grupo Interinstitucional se encontraban desplegados en el municipio con el objetivo de restablecer el orden y atender la situación de seguridad.

La #SSPSinaloa informa que, este viernes 20 de noviembre de 2026, se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave, por lo que se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades.



Las… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 21, 2026

Ante el riesgo para la población, las autoridades insistieron en la necesidad de permanecer en lugares seguros y no acercarse a los puntos donde se desarrollaban las acciones de las fuerzas federales.

La SSP de Sinaloa señaló que proporcionará información sobre lo ocurrido una vez que concluya el dispositivo de seguridad.

Hasta el momento, la dependencia no ha proporcionado detalles sobre el origen de la agresión, posibles personas detenidas o víctimas, ni precisado si hubo bajas entre el personal federal.

El operativo continuaba en Guasave para recuperar las condiciones de seguridad en la zona.

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MSL