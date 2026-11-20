Durante su comparecencia ante el Congreso de la CDMX, el alcalde Janecarlo Lozano presentó los avances de su administración y desafió a gobiernos de oposición a comparar resultados.

La alcaldía Gustavo A. Madero registró una inversión de 3 mil 93.5 millones de pesos en obra pública e infraestructura, consolidándose por segundo año consecutivo como la demarcación de la Ciudad de México que más recursos destina a este rubro en beneficio de más de 1.2 millones de habitantes.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la CDMX, el alcalde Janecarlo Lozano presentó los avances de su administración y aprovechó la tribuna para desafiar a los gobiernos de oposición a comparar sus resultados en seguridad, pavimentación y espacios públicos.

“Gobernamos para resarcir los años de injusticia y combatir las profundas desigualdades que nos heredó la época neoliberal”, afirmó Lozano al sostener que la prioridad de su gestión es canalizar el dinero público hacia las colonias con mayor rezago de la demarcación.

TE RECOMENDAMOS: Aseguran armas Caen 5 presuntos integrantes de La Familia Michoacana en Zihuatanejo

En materia de seguridad ciudadana, la alcaldía fortaleció su parque vehicular con 112 patrullas nuevas, ocho drones de alta tecnología con visión térmica e inteligencia artificial, un Centro de Inteligencia conectado a 4 mil 500 cámaras de vigilancia y mil 500 Tótems Violeta.

De acuerdo con las cifras presentadas, esta estrategia permitió reducir un 28 por ciento los delitos de alto impacto en la demarcación, destacando una disminución del 67 por ciento en el robo de vehículos con violencia y un 36.2 por ciento en homicidios dolosos.

En servicios urbanos, se han habilitado 150 kilómetros de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza, además de instalar 30 mil luminarias y realizar 600 murales. Asimismo, mediante el programa “La Calle es Nuestra”, dotado con 300 millones de pesos, se atienden más de 10 mil baches al mes.

El informe incluyó acciones de bienestar social como la creación de cuatro Espacios de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDÉN), la intervención en 90 escuelas públicas y la operación del Centro de Cuidados y Bienestar para la Mujer en Cuautepec, con 10 mil metros cuadrados de instalaciones.

Finalmente, tras reportar un incremento del 243 por ciento en la recaudación propia en comparación con 2020 —superando los 47 millones de pesos—, el alcalde solicitó formalmente un aumento presupuestal del 7 por ciento para 2027, con lo que GAM busca ejercer 6 mil 803 millones de pesos en el próximo ejercicio fiscal.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR