Reúne alcalde de GAM a Clara y jefes de Morena

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, destacó ante más de 100 mil personas los avances de sus dos años de administración, entre ellos, la reducción de 28 por ciento de delitos de alto impacto y 36 por ciento de homicidios dolosos, así como que antes de concluir 2026 terminará otros 200 kilómetros de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, realizado sobre la Calzada de Guadalupe el pasado sábado, el funcionario presentó los resultados de su administración en materia de seguridad, obra pública y recuperación de espacios públicos. En el acto estuvo acompañado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien lo respaldó: “Doy mi total respaldo a Janecarlo Lozano”.

Janecarlo Lozano le levanta la mano a Clara Brugada, el sábado. ı Foto: Especial

En materia de seguridad, el alcalde afirmó que el robo de vehículos disminuyó 67 por ciento y que 2025 y 2026 serán los años con menos homicidios en la historia de la demarcación. También destacó que, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, Gustavo A. Madero fue la segunda alcaldía de la ciudad con mayor reducción en la percepción de inseguridad durante 2026.

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El Dato: A través del programa Mujeres con Raíz, el Gobierno de Gustavo A. Madero destinó 144 millones de pesos para beneficiar a 36 mil mediante apoyos económicos.

Para reforzar la vigilancia, Lozano Reynoso señaló que su administración construyó el primer centro de inteligencia de la alcaldía, equipado con cuatro mil 500 cámaras y mil 500 tótems con botones de emergencia. Agregó que pasó de recibir 15 patrullas a contar con 112 unidades propias y presentó Fuerza Centinela, un sistema de vigilancia aérea integrado por ocho drones de última generación.

“Las patrullas, las cámaras no solamente se compran para exhibirlas, sino para cuidar la vida de nuestra gente”, sostuvo.

Decenas de miles de simpatizantes acudieron al Segundo Informe. ı Foto: Especial

El morenista también aseguró que su gobierno suspendió más de 500 giros negros y retiró del espacio público más de mil 500 chelerías. “Hoy puedo decir con orgullo, en Gustavo A. Madero tenemos cero giros negros”, afirmó.

En obra pública, destacó que en 2025 la demarcación ocupó el primer lugar entre las 16 alcaldías en inversión pública, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Administración y Finanzas. Añadió que, por segundo año consecutivo, en 2026, Gustavo A. Madero se mantuvo como la alcaldía que más invirtió en asfalto y reencarpetado.

130 Mil prendas se han entregado con Me Late Mi Uniforme

Para atender las vialidades, informó que destinó 300 millones de pesos al programa La calle es nuestra y adquirió maquinaria, entre ésta dos trenes de pavimentación, 10 camiones de volteo, pipas, retroexcavadoras, compactadoras y más de 50 camionetas para servicios urbanos.

En cuanto a los Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza reportó 120 kilómetros entregados, con más de 30 mil luminarias instaladas y trabajos de reconstrucción de vialidades y camellones. Como nuevo compromiso, anunció que antes de terminar el año concluirá otros 200 kilómetros, con la meta de que cada pueblo, barrio y comunidad tenga su propio corredor.

Sobre los 50 mercados públicos reportó una inversión de 41.2 millones de pesos para su atención. Mientras que en unidades habitacionales afirmó que se han intervenido más de 300 edificios. En el conjunto Acueducto de Guadalupe, precisó, se realizaron trabajos en 81 edificios y 200 mil metros cuadrados de fachadas.

300 Kilómetros de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza hay

Otro de los ejes de su informe fue la construcción de espacios públicos gratuitos para niñas, niños y jóvenes. Lozano Reynoso informó que ya entregó tres Espacios de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDEN) —Mestizaje, Juventino Rosas y Naturaleza— y que en los próximos días abrirá el EDEN Acuático. Su objetivo, dijo, es construir 12 de estos sitios durante su administración.

Lozano Reynoso sostuvo que estos parques cuentan con instalaciones deportivas, espacios culturales, juegos acuáticos y áreas recreativas, y que buscan garantizar que el acceso al esparcimiento no dependa de la capacidad económica de las familias.

El alcalde también reconoció la trayectoria de Brugada Molina y su compromiso con las causas sociales, así como con la defensa de la ciudadanía.

“Y precisamente al hablar de los cuidados, de la justicia social y de los derechos de las mujeres, quiero reconocer a una mujer extraordinaria (...), una mujer valiente, entregada a su pueblo y que ama profundamente a Gustavo A. Madero, nuestra Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina”, mencionó Lozano Reynoso.

Simpatizantes arribaron con carteles en favor del alcalde de la GAM. ı Foto: Fernanda Rangel|La Razón

IMPULSAN DOS UTOPÍAS

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó las inversiones del Gobierno de la Ciudad de México en la demarcación: 110 millones de pesos para iluminar 34 kilómetros de colonias y construir 10 Caminos de Mujeres Libres y Seguras, así como 470 millones de pesos en obras de agua y drenaje.

Entre estas últimas mencionó un tanque subterráneo con capacidad para desalojar cinco millones de litros de agua, infraestructura destinada a reducir inundaciones en la zona de Los Aragones.

La mandataria también anunció que las dos Utopías pendientes de inauguración durante este año estarán en Gustavo A. Madero. El pasado 25 de septiembre, el secretario de Obras y Servicios informó a La Razón que el Gobierno capitalino prevé cerrar 2026 con 12 Utopías entregadas, adicionales a las construidas en Iztapalapa durante la gestión de Brugada como alcaldesa.

“Querido Janecarlo (Lozano) sigamos trabajando juntos y transformando estas grandes colonias y a estos habitantes esperanzados y luchadores para cambiar su situación, para cambiar la alcaldía y transformar la ciudad. ¡Que viva la Gustavo A Madero!”, expresó Brugada Molina.

Fernanda Rangel