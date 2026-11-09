Aprehenden a uno con 165 bolsitas con varias drogas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la detención de un sujeto presuntamente relacionado con una célula criminal dedicada al robo con violencia a cuentahabientes. Oficiales le hallaron 165 bolsitas con distintas drogas.

Por medio de un comunicado, la dependencia capitalina detalló que la aprehensión del sospechoso ocurrió por los trabajos de inteligencia e investigación contra delitos de alto impacto. Así, uniformados observaron al individuo en un auto gris en el cruce de las calles Norte 45 y Poniente 128, colonia Huautla de las Salinas, mientras manipulaba envoltorios de plástico.

Cuando se acercaron al sujeto, los policías le realizaron una revisión preventiva y le aseguraron 78 bolsitas con logos negros con marihuana, así como 44 bolsitas de plástico naranja con una sustancia parecida a la metanfetamina y 43 bolsitas negras con supuesta cocaína en piedra. También le hallaron un celular.

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837 Kilos de marihuana ha decomisado el Gobierno local

“Por estos hechos, los policías detuvieron a un hombre de 40 años de edad, le leyeron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica”, refirió la secretaría local.

En su más reciente informe de seguridad, de octubre pasado, el Gobierno de la Ciudad de México destacó que en el periodo de enero a septiembre disminuyeron nueve por ciento de los delitos de alto impacto respecto al mismo lapso de 2025, pero comparado con 2019 la cifra aumentó a 62 por ciento.

En el caso de Azcapotzalco, el mismo periodo los crímenes de este tipo disminuyeron cuatro por ciento al pasar de 795 casos en 2025 a 652 en 2027.

En materia de combate a grupos criminales, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, destacó la aprehensión de mil 502 presuntos delincuentes y la desarticulación de 47 células criminales entre el 5 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026.

Ayer, la dependencia local refirió que el hombre detenido además tiene un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en 2021 por robo agravado.