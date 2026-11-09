Suben en Azcapotzalco quejas por baches y baja dinero para su arreglo

Un trabajador durante las reparaciones de un socavón en Azcapotzalco, la semana pasada.

Durante este 2026, la alcaldía Azcapotzalco, de Nancy Núñez Reséndiz, redujo a 50 millones la cantidad de presupuesto público para reencarpetado, pavimentación o bacheo en vías secundarias de la zona, pese a un incremento de 131.48 por ciento en las peticiones de atención a oquedades registradas de 2024 a 2025.

En un oficio entregado a La Razón vía transparencia, se constató que esta reducción de presupuesto es la más alta en los últimos cinco años, ya que en 2022, la cifra destinada a este objetivo fue de 89.4 millones de pesos y en los siguientes años aumentó. Para 2024 la cifra llegó a los 92.5 millones de pesos, pero en 2025 disminuyó a 90 millones de pesos.

Dentro del mismo documento, también se aclara que dichas sumas de presupuesto público corresponden a tres rubros: reencarpetado, pavimentación o bacheo, por lo que estas cantidades se dividen para atender varias problemáticas, no una sola como debería de ocurrir.

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“Se comenta que en esta Dirección de Finanzas, no se cuenta con el dato desagregado para atender bacheo en vías secundarias; sin embargo, se presenta el presupuesto ejercido por la alcaldía Azcapotzalco relacionado a los proyectos denominados ‘Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento’ (incluye pavimentación, reencarpetado y/o bacheo)”, aclaró la demarcación.

El Dato: La Razón informó en julio sobre el subejercicio de la alcaldía para bacheo de las vías secundarias en 2026.

En un recorrido por las colonias Obrero Popular, San Salvador Xochimanca y San Álvaro, este diario observó que la falta de bacheo bajo el Gobierno de Morena se ha convertido en una constante para vecinos y automovilistas.

“Se pidió a la alcaldía que venga, dijeron que venían desde hace una semana y dejaron así abierto, que porque no podían tapar todavía. Eso era un bache que se hizo porque salía el agua. Esa vez sí vino gente rápido, pero así nos quedamos, ya va para tres semanas y nada”, dijo Mariano Acevedo, vecino de Poniente 58, en Obrero Popular, zona donde el personal de Núñez Reséndiz no regresó en los tiempos que prometió a colonos.

Mil 290 pesos es la sanción a un ciudadano si arregla un bache

“Lleva meses esta calle, parece que aventaron bombas, no sé. Todo está así, me tocó ver un coche que se cayó en ese hueco, le habló a la grúa, no sé en qué quedó. Pero si arreglarán a tiempo, otra cosa sería. Y no trabajan, pero sí cobran de nuestros impuestos”, criticó Iván Ramos, habitante de la colonia Nueva Santa María, quien diariamente pasa por Norte 75 en San Salvador Xochimanca, un sitio en el que hay baches y reparaciones pendientes.

De acuerdo con información de Azcapotzalco, el primer año de gobierno con Núñez Reséndiz (2025) tuvo la cifra más elevada de solicitudes para la atención de baches en todo el territorio, con dos mil 838 peticiones realizadas al Sistema Unificado de Atención Ciudadana, un año antes fueron mil 226. De enero a mayo del presente año se reportaron 708.

Además, tras el primer año de Núñez Reséndiz, Azcapotzalco destinó 90 millones para reencarpetado, pavimentación o bacheo, pero sólo se ejercieron 79 millones 818 mil 365 pesos.

De igual modo, entre enero y abril de 2026, la alcaldía tuvo asignados 50 millones de pesos para el mismo fin; sin embargo, no se gastó un solo peso.

236 Reportes de bacheo promedió la alcaldía cada mes de 2025

PAGOs POR DAÑOS. El mandato de Núñez Reséndiz reportó 49 quejas por accidentes y afectaciones a vehículos ocasionados por baches en vías secundarias, por lo cual ha tenido que pagar un millón 198 mil 700 pesos.

“Sí da miedo pasar por esas calles, todo Norte 67, Norte 73 está horrible. Llevan meses arreglando y no acaban. Si te agarra el tráfico en avenida Camarones o recortas camino por ahí es bajo tu propio riesgo. Si pasas en coche a más de 30 o 40 kilómetros me dices qué le falla a tu coche después”, explicó Dulce Mariana, una conductora quien cuestionó la lentitud de la alcaldía para reparar baches.

Este diario solicitó a la alcaldía una entrevista con el director general de Obras, Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Ibrajim Muñoz Saavedra, así como con el director general de Gobierno, Arturo Barajas Chávez, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.