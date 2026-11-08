Terremoto Japón hoy: Los impactantes VIDEOS del sismo que dejo heridos y daños

Este domingo un terremoto de 5.7 grados se registró en Japón, causando grandes destrozos y afectaciones en edificios y el transporte ferroviario del país asiatico, y en redes sociales circulan varios videos.

Alrededor de las 01:40 horas del 8 de noviembre se registró un terremoto de 5.7 grados en la prefectura de Aichi, Japón, con epicentro al oeste de la prefectura de Shizuoka.

Previo a este movimiento sísmico ya se había registrado uno, pues alrededor de las 22:48 horas del 7 de noviembre se tegistró un sismo con magnitud de 3.6 frente a la costa de la prefectura de Fukushima, con epicentro a una profundidad de 60 kilómetros.

Hasta el momento se tiene un conteo de al menos 22 personas que resultaron heridas en la prefectura de Aichi y Shizuoka, específicamente en las ciudades de Nagoya, Okazaki, y Tokoya.

De acuerdo con la Agencia de Prevención de Desastres de Japón, no se ha emitido una alerta de riesgo de tsunami hasta el momento, quienes pidieron a las personas que se encontraban en una zona afectada por el fuerte temblor mantener la calma y actuar con precaución.

VIDEOS del sismo de Japón

En redes sociales los internautas compartieron videos tomados con las cámaras de seguridad de sus hogares, así como fotografías de los daños que se registraron en diversos puntos de Japón por los sismos registrados.

Un video del sismo del 7 de noviembre muestra la reacción de asombro de dos personas que se encontraban grabando cuando se registró el sismo, quienes se colocaron debajo de una mesa.

Un video tomado en una tienda muestra el movimiento de los estantes y cómo la mercancía comienza a carse al suelo, así como algunas personas que se alejan de los pasillos hacia la parte frontal del establecimiento.

Otro video tomado con la cámara de un monitor de bebé muestra a la madre acercándose al menor para cubrirlo por completo con su propio cuerpo y una cobija; además, se puede escuchar de fondo el sonido de cosas cayendo al suelo fuertemente.

En un video más tomado con un monitor de bebé en el que se puede escuchar la alarma la usuaria aseguró que ella y su esposo tienen un sueño profundo y no se despiertan en la noche, y que en esta ocasión sintieron como un “Creak, creak… BOOM”.

11/8 1:04 名古屋市内

ベビーカメラ



普段夜は起きない爆睡の旦那が起きて子供たち守ってくれてた



ミシミシ…どかーん

って感じ



初めてこんな大きい地震を経験した pic.twitter.com/KHFMRY14jF — I (@mjya19940405040) November 7, 2026

Algunos usuarios compartieron fotografías y videos del aspecto que tomaron las nubes después de los sismos registrados, conocidas como Altocumulus floccus o cielo aborregado, un fenómeno que se produce por la inestabilidad atmosfética.

Una librería de la ciudad de Toyota compartió una fotografía de los estantes vacíos y los ibros regados por el suelo, e informaron que estarán cerrados durante el todo el día debido a los efector del terremoto.

En otro video se puede apreciar que la estructura de la parte superior de la puerta torii se partió en dos, y en el camino de acceso se observan algunas piedras que se cree que podrían formar parte de la puerta.

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