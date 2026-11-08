Ciclismo

Isaac del Toro se corona en el Tour de France Singapore Criterium 2026

Isaac del Toro cierra su temporada con el UAE Team Emirates con una importante victoria al conseguir el título del Tour de France EFGH Singapore Criterium.

Isaac del Toro cruza la meta en Singapur.
Isaac del Toro cruza la meta en Singapur. Foto: X @LeTour
Por:
Diego Chávez Ortiz

Isaac del Toro demuestra por qué fue nombrado el mejor atleta en el galardón del Premio Nacional de Deportes y el mexicano cerró su temporada con el UAE Team Emirates con una importante victoria al conseguir el título del Tour de France EFGH Singapore Criterium.

El Torito tuvo una férrea pelea con Paul Seixas en los últimos kilómetros, pero el mexicano logró dejarlo atrás en su último sprint para llevarse la victoria en el circuito de Marina Bay y con esto viajar de regreso al país para estar en la entrega del Premio Nacional de Deportes.

“Fue una carrera muy rápida y me siento super feliz de ganar en este continente “, comentó Isaac del Toro después de su victoria. El podio lo completaron el francés Paul Seixas y el noruego Soren Warenskjold, en la segunda y tercera posición, respectivamente.

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El ciclista de Ensenada, Baja California, salió al ataque en los últimos tres kilómetros de la ruta y con un cambio de ritmo logró ponerse a la cabeza del pelotón. La carrera fue de 71.25 kilómetros y el mexicano cruzó la meta en 1 hora, 22 minutos y 31 segundos.

“Fue mucho más duro de lo que esperaba. Con este calor y esta humedad de locos, sufrí hasta la meta... Un día ganaré yo y otro ganará él (Paul Seixas). Eso forma parte de la vida, así que solo tenemos que disfrutar de estos momentos”, reveló el mexicano.

DCO

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