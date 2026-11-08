Vikings vs Bills: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Monday Night Football de la Semana 9 de la NFL

La Semana 9 de la National Football League nos tiene preparado uno de los mejores juegos de la temporada entre dos equipos que tienen récord positivo en la temporada y buscan sumar una victoria más en esta mitad de temporada regular.

Los Vikings reciben a los Bills de Josh Allen en el emparrillado del U.S. Bank Stadium en este Monday Night Football. Se espera que sea un encuentro reñido entre estas dos escuadras y de pocos puntos, ya que ambas líneas defensivas mantienen un buen trabajo en la campaña.

Premiering Monday night pic.twitter.com/QE8ZeyMTn4 — Minnesota Vikings (@Vikings) November 6, 2026

Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Minnesota Vikings vs Buffalo Bills

El partido entre Minnesota Vikings y Buffalo Bills se jugará este lunes 9 de noviembre en el Estadio León. El ovoide comenzará a moverse en punto de las 19:15 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de ESPN y Disney+.

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Fecha : Lunes 9 de noviembre

Hora : 19:15

Estadio : U.S. Bank Stadium

Transmisión: ESPN y Disney+

Minnesota Vikings se preparan para venir a México

Cada vez estamos más cerca de vivir el Mexico City Game de la NFL en el Estadio Azteca entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, un compromiso que llama mucho la atención por el presente de ambos equipos.

Los Vikings podrían llegar con marca de 8-1 al igual que los 49ers, pero deben de ganar sus dos compromisos previos para llegar a la capital del país con una marca positiva. Los de Minnesota se medirán a los Bills y después a los Packers antes de realizar el viaje a la Ciudad de México.

Del otro lado los de San Francisco enfrentarán a Las Vegas Raiders en la Semana 9 y a los Dallas Cowboys antes de emprender su aventura a México por segunda ocasión al hilo, ya que los 49ers fueron uno de los dos equipos que vino al último juego en el país en 2023 ante los Arizona Cardinals.

DCO