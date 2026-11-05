Jacksonville Jaguars pasa por encima de los Baltimore Ravens en el arranque de la Semana 9 de la NFL

Los Jacksonville Jaguars se metieron a la casa de los Baltimore Ravens para arrancar la Semana 9 de la NFL con el famoso Thursday Night Football, compromiso que fue dominado por el equipo visitante de inicio a fin y consiguieron su sexta victoria de la campaña en campo rival.

Desde muy temprano en el compromiso el equipo que lidera Trevor Lawrence se puso arriba en el tablero gracias al acarreo de Bhayshul Tuten que terminó en la zona de anotación para poner los primeros puntos a favor de los Jaguares.

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Baltimore no consiguió marcar cuando tuvo el ovoide en su posesión y se tuvieron que conformar con un gol de campo de Jake Moody, aunque los visitantes aumentaron su ventaja minutos después con el intento de tres puntos de Cam Little que fue bueno.

El resto del compromiso fue totalmente para el equipo de Jacksonville que en el resto de los cuartos marcaron dos touchdowns y tres goles de campo para poner 33-3 a favor el marcador a falta de 7 minutos en el reloj en el último cuarto.

Baltimore logró maquillar el resultado con la anotación de Justice Hill en el tramo final del encuentro, pero no les alcanzó para poder pelear por el empate. Varias entregas de balón e intercepciones fueron lo que pusieron a los Ravens contra las cuerdas en su compromiso ante Jax.

DCO