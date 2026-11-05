LaLiga de España: Dónde ver EN VIVO y GRATIS en México todos los partidos de la Jornada 12

Valencia sigue peleando por salir de zona del descenso.

LaLiga de España continúa en busca del nuevo campeón del torneo local y el Barcelona se mantiene en lo más alto de la tabla general. Este fin de semana se disputa la Jornada 12 del certamen local con partidos muy llamativos, ya que algunos clubes siguen en busca de salir de la zona de descenso.

El torneo español llama la atención de la afición mexicana por tres razones, el Barcelona, el Real Madrid y lo que pueda hacer Javier Aguirre el frente del Valencia, club que confío en el mexicano para buscar su estadía en el máximo circuito del balompié español y la primera victoria del Vasco llegó la fecha pasada frente al Elche.

‘Col.lecció Mestalla és Etern’: #ValenciaRealMadrid



⚽🎨 Este cartel está inspirado en la icónica imagen de Fernando Barrachina y Paco Gento en 1971



🤝 @Lawerta pic.twitter.com/aMqpAys2vF — Valencia CF (@valenciacf) November 5, 2026

Dónde ver EN VIVO y GRATIS en México todos los partidos de la Jornada 12

La Jornada 12 arranca este viernes 6 de noviembre con el compromiso entre el Sevilla y el Alavés, el único juego de este día en el torneo español, el sábado sale a escena el Real Madrid y el domingo tendremos el enfrentamiento de la fecha entre el Barcelona vs Atlético de Madrid

Sevilla vs Alavés - 14:00 horas - viernes 6 de noviembre - Sky Sports

Málaga vs Racing Club - 7:00 horas - sábado 7 de noviembre - Sky Sports

Espanyol vs Deportivo La Coruña - 9:15 horas - sábado 7 de noviembre - Sky Sports

Osasuna vs Athletic Club de Bilbao - 11:30 horas - sábado 7 de noviembre - Sky Sports

Valencia vs Real Madrid - 14:00 horas - sábado 7 de noviembre - Sky Sports

Elche vs Real Betis - 7:00 horas - domingo 8 de noviembre - Sky Sports

Real Sociedad vs Rayo Vallecano - 9:15 horas - domingo 8 de noviembre - Sky Sports

Villarreal vs Getafe - 11:30 horas - domingo 8 de noviembre - Sky Sports

Celta de Vigo vs Levante - 11:30 horas - domingo 8 de noviembre - Sky Sports

Atlético de Madrid vs Barcelona - 14:00 horas - domingo 8 de noviembre - Sky Sports

De momento, la tabla general de LaLiga de España tiene como líder al Barcelona con 30 unidades, seguido del Atlético de Madrid con 28 puntos. El tercer y cuarto puesto es para el Real Madrid y Real Betis con 27 y 23 unidades, respectivamente.

DCO