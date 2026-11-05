NBA Mexico City Game: ¿Desde cuándo se juega un partido de temporada regular en la capital del país?

México es el partido con más partidos de NBA fuera de Estados Unidos y Canadá.

La NBA vuelve a México para sumas otro partido más a la historia de la liga en el país. Será la trigésimo quinta ocasión que la liga pisa suelo azteca y en esta ocasión serán los Denver Nuggets y los Indiana Pacers los equipos que disputen el encuentro en la duela de la Arena Ciudad de México.

Cuando la liga decidió realizar partidos en México, los cotejos eran de exhibición, años después los altos mandos de la NBA vieron el gran apoyo por parte de la afición mexicana y comenzaron a traer juegos de temporada regular al país, los cuáles son más llamativos para todos los fans que disfrutan del deporte ráfaga.

La duela perfecta no exis... 😍🇲🇽



¡Todo listo para la #NBAenMéxico! 🏀🌟 pic.twitter.com/j5Bg9lR9oY — NBA MÉXICO (@NBAMEX) November 5, 2026

¿Cuándo se disputó el primer partido de temporada regular en México?

La National Basketball Association decidió traer el primer juego de temporada regular a México en 1997, cuando los Houston Rockets derrotaron 108-106 a los Dallas Mavericks en la Ciudad de México, después de ese compromiso regresaron los juegos de exhibición por un largo tiempo.

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En 2014 los organizadores de la liga cambiaron de opinión y los juegos de campaña regular regresaron a nuestro país, el primero fue entre Rockets y Timberwolves que terminó 113-110 a favor de la quinteta de Houston.

La Ciudad de México es la sede de casi todos los compromisos de NBA en el país, ya que en dos ocasiones la liga se presentó en Monterrey, aunque después de esos juegos, la liga no volvió a pisar suelo regiomontano y regresaron a la capital.

¡Otro ángulo de una llegada muy especial! 👀✈️ Los @nuggets ya están en México y así fue su llegada. ¡La #NBAEnMéxico se acerca! 🇲🇽🏀 pic.twitter.com/7fojxiRNnb — NBA MÉXICO (@NBAMEX) November 6, 2026

¿Cuál fue el primer partido de la NBA en México?

Aunque aún no llegaba el primer representante mexicano a la mejor liga de baloncesto, ya que fue en 1997 cuando Horacio Llamas firmó con los Phoenix Suns, en 1991 la NBA decidió traer el primer compromiso a territorio azteca.

El primer juego se disputó el 27 de octubre de 1992 entre los Houston Rockets y los Dallas Mavericks, dos de los equipos que más veces han visitado el país. En esa ocasión el partido terminó 104-102 a favor del conjunto de Houston.

El Palacio de los Deportes en la Ciudad de México fue el recinto que recibió el primer compromiso de NBA, marcando historia de la liga. Tiempo después la liga decidió cambiar de lugar y decidieron que la Arena CDMX sería el nuevo venue que recibiría este evento.

DCO