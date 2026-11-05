¿Cuál fue el primer partido de la NBA en México?

Todo está listo para un nuevo juego de la NBA en México. Este año se cumplen 35 años de la primera vez que dos equipos de la mejor liga de basquetbol en el mundo visitaron suelo azteca.
La historia de la NBA en México inició en 1992, con los Houston Rockets venciendo a los Dallas Mavericks en el Palacio de los Deportes. Se trató de un duelo de pretemporada, pero que ya daba indicios de la relación especial entre la competencia y el país.
México fue el tercer país en tener juego de pretemporada y el segundo en albergar un duelo de campaña regular de la NBA, detrás de Japón, el 7 de diciembre de 1997 con otro choque entre Mavericks y Rockets, con victoria de Houston por 108-106.
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Desde 1992 la NBA ha disputado 14 duelos de campaña regular, con un total de 24 franquicias visitando suelo azteca. El choque de este sábado 7 de noviembre será el encuentro 15 de la liga en el país.
Todos los juegos de la NBA en México
- 1992 – Rockets 104-102 Mavericks – CDMX – Exhibición
- 1993 – Knicks 103-93 Rockets – CDMX – Exhibición
- 1994 – Spurs 121-112 Rockets – CDMX – Exhibición
- 1994 – SuperSonics 133-105 Clippers – CDMX – Exhibición
- 1994 – Rockets 111-103 Clippers – CDMX – Exhibición
- 1994 – SuperSonics 124-95 Spurs – CDMX – Exhibición
- 1995 – Spurs 125-107 Bullets – CDMX – Exhibición
- 1995 – Pistons 110-99 Bullets – CDMX – Exhibición
- 1996 – Cavaliers 104-92 Suns – CDMX – Exhibición
- 1996 – Mavericks 107-102 Jazz – CDMX – Exhibición
- 1996 – Jazz 111-105 Suns – CDMX – Exhibición
- 1996 – Mavericks 88-86 Cavaliers – CDMX – Exhibición
- 1997 – Rockets 108-106 Mavericks – CDMX – Temporada regular
- 1999 – Warriors 117-91 Nets – CDMX – Exhibición
- 2000 – 76ers 84-80 Wizards – CDMX – Exhibición
- 2003 – Jazz 90-85 Mavericks – CDMX – Exhibición
- 2006 – Warriors 121-115 Nuggets – Monterrey – Exhibición
- 2009 – 76ers 116-94 Suns – Monterrey – Exhibición
- 2010 – Spurs 100-99 Clippers – CDMX – Exhibición
- 2012 – Hornets 85-80 Magic – CDMX – Exhibición
- 2014 – Rockets 113-110 Timberwolves – CDMX – Temporada regular
- 2015 – Celtics 114-97 Kings – CDMX – Temporada regular
- 2017 – Mavericks 113-108 Suns – CDMX – Temporada regular
- 2017 – Suns 108-105 Spurs – CDMX – Temporada regular
- 2017 – Nets 100-95 Thunder – CDMX – Temporada regular
- 2017 – Heat 101-89 Nets – CDMX – Temporada regular
- 2018 – Bulls 91-97 Magic – CDMX – Temporada regular
- 2018 – Jazz 89-96 Magic – CDMX – Temporada regular
- 2019 – Mavericks 122-111 Pistons – CDMX – Temporada regular
- 2019 – Spurs 121-119 Suns – CDMX – Temporada regular
- 2022 – Spurs 101-111 Heat – CDMX – Temporada regular
- 2023 – Magic 119-120 Hawks – CDMX – Temporada regular
- 2024 - Wizards 98-118 Heat - CDMX - Temporada regular
- 2025- Pistons 122-110 Mavericks -CDMX-Temporada regular
NBA se abre al mercado internacional
Aunque en la NBA han desfilado talentosos jugadores internacionales como Hakeem Olajuwon (Nigeria), Dirk Nowitzki (Alemania), Paul Gasol (España), Manu Ginóbili (Argentina), Tony Parker (Francia), etc, la presencia internacional de la liga ha sido gradual.
Sólo cuatro países en toda la historia han tenido partidos oficiales de la NBA fuera de Estados Unidos y Canadá, que cuenta con una franquicia (Toronto Raptors). Se trata de Japón, Inglaterra, México y Francia.
El primer encuentro oficial de la NBA fuera de Norteamérica fue en Japón, el 2 de noviembre de 1990. Hasta 2003, 12 de los 13 primeros partidos oficiales de la liga fuera de Estados Unidos y Canadá se realizaron en arenas japonesas.
México poco a poco se ha convertido en parte de la NBA, pues en la G-League, la liga de desarrollo de la competencia, se cuenta con los Capitanes de la Ciudad de México, la primera franquicia fuera de Estados Unidos y Canadá de la NBA.
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