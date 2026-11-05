¿Cuál fue el primer partido de la NBA en México?

La duela del juego de la NBA en México en 2026

Todo está listo para un nuevo juego de la NBA en México. Este año se cumplen 35 años de la primera vez que dos equipos de la mejor liga de basquetbol en el mundo visitaron suelo azteca.

La historia de la NBA en México inició en 1992, con los Houston Rockets venciendo a los Dallas Mavericks en el Palacio de los Deportes. Se trató de un duelo de pretemporada, pero que ya daba indicios de la relación especial entre la competencia y el país.

La duela perfecta no exis... 😍🇲🇽



¡Todo listo para la #NBAenMéxico! 🏀🌟 pic.twitter.com/j5Bg9lR9oY — NBA MÉXICO (@NBAMEX) November 5, 2026

México fue el tercer país en tener juego de pretemporada y el segundo en albergar un duelo de campaña regular de la NBA, detrás de Japón, el 7 de diciembre de 1997 con otro choque entre Mavericks y Rockets, con victoria de Houston por 108-106.

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Desde 1992 la NBA ha disputado 14 duelos de campaña regular, con un total de 24 franquicias visitando suelo azteca. El choque de este sábado 7 de noviembre será el encuentro 15 de la liga en el país.

The stage is set! 😍



Lista la asombrosa duela para la #NBAEnMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/KZT7Vg8KBH — NBA MÉXICO (@NBAMEX) November 5, 2026

Todos los juegos de la NBA en México

1992 – Rockets 104-102 Mavericks – CDMX – Exhibición

1993 – Knicks 103-93 Rockets – CDMX – Exhibición

1994 – Spurs 121-112 Rockets – CDMX – Exhibición

1994 – SuperSonics 133-105 Clippers – CDMX – Exhibición

1994 – Rockets 111-103 Clippers – CDMX – Exhibición

1994 – SuperSonics 124-95 Spurs – CDMX – Exhibición

1995 – Spurs 125-107 Bullets – CDMX – Exhibición

1995 – Pistons 110-99 Bullets – CDMX – Exhibición

1996 – Cavaliers 104-92 Suns – CDMX – Exhibición

1996 – Mavericks 107-102 Jazz – CDMX – Exhibición

1996 – Jazz 111-105 Suns – CDMX – Exhibición

1996 – Mavericks 88-86 Cavaliers – CDMX – Exhibición

1997 – Rockets 108-106 Mavericks – CDMX – Temporada regular

1999 – Warriors 117-91 Nets – CDMX – Exhibición

2000 – 76ers 84-80 Wizards – CDMX – Exhibición

2003 – Jazz 90-85 Mavericks – CDMX – Exhibición

2006 – Warriors 121-115 Nuggets – Monterrey – Exhibición

2009 – 76ers 116-94 Suns – Monterrey – Exhibición

2010 – Spurs 100-99 Clippers – CDMX – Exhibición

2012 – Hornets 85-80 Magic – CDMX – Exhibición

2014 – Rockets 113-110 Timberwolves – CDMX – Temporada regular

2015 – Celtics 114-97 Kings – CDMX – Temporada regular

2017 – Mavericks 113-108 Suns – CDMX – Temporada regular

2017 – Suns 108-105 Spurs – CDMX – Temporada regular

2017 – Nets 100-95 Thunder – CDMX – Temporada regular

2017 – Heat 101-89 Nets – CDMX – Temporada regular

2018 – Bulls 91-97 Magic – CDMX – Temporada regular

2018 – Jazz 89-96 Magic – CDMX – Temporada regular

2019 – Mavericks 122-111 Pistons – CDMX – Temporada regular

2019 – Spurs 121-119 Suns – CDMX – Temporada regular

2022 – Spurs 101-111 Heat – CDMX – Temporada regular

2023 – Magic 119-120 Hawks – CDMX – Temporada regular

2024 - Wizards 98-118 Heat - CDMX - Temporada regular

2025- Pistons 122-110 Mavericks -CDMX-Temporada regular

The NBA Mexico City Game 2026 will feature the Denver Nuggets and the Indiana Pacers playing a regular-season game at the Arena CDMX on Saturday, Nov. 7.



The matchup will mark the league’s 35th game in Mexico since 1992 – more than any country outside of the U.S. and Canada. pic.twitter.com/1ikNHLYYwc — NBA (@NBA) April 17, 2026

NBA se abre al mercado internacional

Aunque en la NBA han desfilado talentosos jugadores internacionales como Hakeem Olajuwon (Nigeria), Dirk Nowitzki (Alemania), Paul Gasol (España), Manu Ginóbili (Argentina), Tony Parker (Francia), etc, la presencia internacional de la liga ha sido gradual.

Sólo cuatro países en toda la historia han tenido partidos oficiales de la NBA fuera de Estados Unidos y Canadá, que cuenta con una franquicia (Toronto Raptors). Se trata de Japón, Inglaterra, México y Francia.

El primer encuentro oficial de la NBA fuera de Norteamérica fue en Japón, el 2 de noviembre de 1990. Hasta 2003, 12 de los 13 primeros partidos oficiales de la liga fuera de Estados Unidos y Canadá se realizaron en arenas japonesas.

México poco a poco se ha convertido en parte de la NBA, pues en la G-League, la liga de desarrollo de la competencia, se cuenta con los Capitanes de la Ciudad de México, la primera franquicia fuera de Estados Unidos y Canadá de la NBA.

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