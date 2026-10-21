LeBron James pelea con un aficionado en su debut con los 76ers en la NBA y el altercado se hace viral (VIDEO)

LeBron James, de los 76ers, grita en el partido ante los Knicks en el arranque de la temporada 2026-2027 de la NBA

Los Philadelphia 76ers le abollaron la corona y arruinaron la entrega de anillo de campeón de los New York Knicks en el debut de ambas franquicias en la campaña de la NBA, pero lo que llamó la atención fue un tenso intercambio de palabras entre LeBron James y un fan del equipo de la Gran Manzana.

Después de terminar su etapa con Los Angeles Lakers, el Rey James vivió su primer juego con la casaca de los 76ers y no fue bien recibido en Nueva York, ya que un fan que estaba en primera fila en el Garden le estuvo gritando “¡No te queremos!”. La respuesta del jugador no se hizo esperar.

LeBron James y el pique con este fan de los Knicks:



“No hay nada blando en el Medio Oeste… No soy de la Costa Oeste, soy de Ohio. Nací allí, ¿qué c*** estás hablando?” pic.twitter.com/NIPea3AehI — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) October 21, 2026

“No hay nada blando en el Medio Oeste… No soy de la Costa Oeste, soy de Ohio. Nací allí, ¿qué cara** estás hablando?”, le grita visiblemente LeBron James a un aficionado. Medios reportan que incluso el famoso director y guionista de cine Spike Lee (fan de los Knicks) intervino para calamar las cosas.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de canchas Azteca Deportes el invitado especial para la tercera Carrera Juguetón

Al final, LeBron James se hizo sentir en el Garden, aunque no tanto con su juego. Con 41 años de edad el alero estuvo en la victoria de los Sixers por 106-100 ante los actuales campeones de la NBA. The King terminó con 14 puntos y nueve rebotes.

“Fue una gran noche para los aficionados de Nueva York. Más de cincuenta años (sin título). Yo fui parte de eso en un momento en el que no habíamos ganado un campeonato importante en Cleveland en más de 50 años. Los aficionados nunca olvidarán este momento”, indicó LeBron James después del juego.

.@KingJames first points in a Sixers uniform 👏 pic.twitter.com/g86dikC83q — Philadelphia 76ers (@sixers) October 20, 2026

La primera canasta de James con los Sixers no fue ni de cerca tan memorable. Recibió un pase de Embiid en la pintura y atacó con fuerza para una bandeja sin marca con la mano derecha.

Los Sixers esperan que el nuevo quinteto titular se acople y emprenda la marcha por el título. Los 76ers echaron su primera mirada a la potente alineación que armaron este verano con la esperanza de ganar su primer título desde 1983. James y Brown fueron titulares junto a los que permanecen del plantel: Embiid, Maxey y VJ Edgecombe.

Los Sixers entraron al Garden casi irreconocibles respecto de cuando jugaron allí a principios de mayo en una serie de playoffs de segunda ronda . Perdieron dos veces en Nueva York y los Knicks completaron la barrida en Philadelphia .

Los Sixers se cargaron de talento y elevaron la nómina para desafiar a los Knicks. “Sin duda ha sido divertido estas primeras semanas ”, dijo el entrenador Nick Nurse . “Estos muchachos han estado realmente geniales ”. No le queda mucho por lograr, salvo ganar ese quinto anillo.

aar