Resultados de la Jornada 3 de Champions League HOY 21 de octubre; resúmenes y goles (VIDEO)

El Real Betis, en su regreso a la Champions League después de 21 años, mantiene el paso perfecto en sus primeros tres partidos de liga. El equipo español venció al Feyenoord en la tercera jornada por la mínima diferencia para sumar de a tres y con ello estar entre los ocho primeros.

Isco Alarcón fue el autor del único tanto del compromiso en el Estadio La Cartuja. El mediocampista español marcó desde los once pasos a los 59 minutos de tiempo corrido para darle la victoria a su equipo que se encamina a la siguiente fase si siguen con este ritmo en el torneo.

#Resumen 📹 | Isco salió a resolver desde los 11 pasos y le dio la victoria al Real Betis frente al Feyenoord. 👏🟢 ⚪️#ChampionsLeagueEnFOX 🔥 pic.twitter.com/nHIVDLqhda — FOX (@somos_FOX) October 21, 2026

Otro de los equipos que lleva nueve puntos de nueve posibles es el Aston Villa. Los Villanos han derrotado al Club Brujas, Fenerbahce y Viking, suman 12 goles encajados en lo que va del torneo y son el segundo lugar de la tabla general solo por detrás del Paris Saint-Germain.

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Resultados de la Jornada 3 de la Champions League HOY 21 de octubre

Como 4-1 Manchester United

Lille 2-4 Galatasaray

Aston Villa 3-1 Viking

Club Brujas 3-0 Lens

Bayern 2-2 Arsenal

Inter de Milán 1-0 Shakhtar

Real Betis 1-0 Feyenoord

Real Madrid 4-1 Leipzig

Sporting Lisboa 2-3 LASK

¿Quiénes son los 8 primeros de la tabla general de la Champions League?

A pesar de que hacen falta cinco jornadas para que llegue a su final la fase de liga, algunos equipos se van perfilando para avanzar directo a los octavos de final y otros tendrán que pasar por el playoff si quieren seguir con vida en el torneo.

1.- Paris Saint-Germain - 9 puntos

2.- Aston Villa - 9 puntos

3.- Liverpool - 9 puntos

4.- Real Madrid - 9 puntos

5.- Real Betis - 9 puntos

6.- Stuttgart - 7 puntos

7.- Arsenal - 7 puntos

8.- Barcelona - 6 puntos

Equipos como el Manchester City, Bayern Múnich o Borussia Dortmung se mantienen entre los primeros 15 lugares, pero deben de apretar en el resto de compromisos si no quieren disputar el playoff para avanzar a los octavos de final del certamen internacional.

DCO