Arsenal rescata el empate ante el Bayern Múnich y suma 15 partidos sin perder en la Champions League

El Bayern Múnich recibió en el Allianz Arena al Arsenal, actual subcampeón de la Champions League, para la Jornada 3 del torneo internacional. La escuadra inglesa consiguió rescatar el empate por marcador de 2-2 para ampliar su racha a 14 encuentros sin conocer la derrota en la fase de liga.

El conjunto bávaro logró darle la vuelta al marcador y mantener la ventaja durante la mayor parte de la segunda mitas, pero los ingleses insistieron hasta encontrar el tanto del empate.

¡Gol de Eze tras la revisión del VAR!



Zurdazo de Eberechi para abrir el marcador.@MajolaB@FCBayern 0-1 @Arsenal pic.twitter.com/WNfPhF0M1t — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 21, 2026

El equipo de Mikel Arteta abrió el marcador al minuto 25 de juego, cuando Eberechi Eze remató de volea dentro del área para vencer a Manuel Neuer. El gol tuvo que ser revisado por el VAR por un supuesto fuera de lugar, pero al final la anotación subió al marcador.

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El Bayern Múnich tardó 10 minutos en emparejar los cartones gracias a Alphonso Davies. El canadiense recibió un pase filtrado de Harry Kane y llegando al área disparó de primera intención, con la parte interna de su botín derecho, al segundo poste de David Raya para marcar el primer tanto del conjunto germano.

La última vez que el Arsenal cayó en el marcador en un partido de fase de liga de la Champions League fue el 6 de noviembre del 2024 cuando el Inter de Milán venció 1-0 a los Gunners en la cancha del Giuseppe Meazza, desde ese entonces suman 14 victorias y un empate en la primera ronda de la Liga de Campeones.

¡GOLAAAAAZO DEL GIGANTE BÁVARO!



Alphonso Davies lo empató tras un pase BRUTAL de Harry Kane.@MajolaB@FCBayern 1-1 @Arsenal pic.twitter.com/E0PlkQgOjk — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 21, 2026

¡GOOOOOOL DE KANE!



Harry no falló desde los once pasos, tras la mano de Timber.@MajolaB@FCBayern 2-1 @Arsenal pic.twitter.com/7yOUPEP1G3 — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 21, 2026

En la parte complementaria Harry Kane firmó una estupenda actuación en el compromiso tras anotar el segundo tanto del juego, el inglés terminó con una diana y una asistencia. El Huracán, al 61′ de juego, se paró frente a David Raya desde los once pasos y convirtió el penalti por gol.

Declan Rice apareció solo dentro del área al minuto 82 para emparejar los cartones con un disparo cruzado al segundo poste de Manuel Neuer. Aunque existieron algunas jugadas de peligro en el resto de juego, ninguna de las escuadras logró capitalizar alguna de ellas para llevarse la victoria.

El Bayern Múnich y Arsenal regresan a la actividad en la Champions League hasta la primera semana de noviembre, cuando el equipo alemán se enfrente al Atlético de Madrid y los Gunners se vean las caras con el Slavia Praha.

DCO