Como humilla al Manchester United en la Champions League y Nico Paz se luce con doblete; resumen y goles (VIDEO)

Nico Paz celebra uno de los goles del Como en la Champions League ente el Manchester United

El Como dio su primera gran exhibición en la Champions League al humillar 4-1 en casa al Manchester United. De la mano de un inspirado Nico Paz, quien marcó doblete, el cuadro de la Serie A consiguió su segunda victoria en el torneo más importante a nivel de clubes.

El United acaba de igualar la peor derrota de su historia en la Liga de Campeones, que fue el 4-0 en el Camp Nou ante el Barcelona en 1994. Por si fuera poco, el equipo que comanda Michael Carrick tiene siete partidos sin ganar y acumula 13 goles en contra.

Al mando del técnico español Cesc Fàbregas, el modesto equipo italiano calificó por primera vez en su historia a competencias europeas y aunque empezaron con marca de un triunfo y una derrota, parecía cuestión de tiempo para que llegara un juego como el de esta noche.

El talentoso atacante argentino Nico Paz, y llamado por algunos como el heredero de Lionel Messi en la selección albiceleste, abrió el marcador a los dos minutos del juego y al 57′ facturó su doblete. Anastasios Douvikas (49′) y Jacobo Ramón (76′) sellaron la goleada del Como 1907.

El Manchester United, que no encuentra el rumbo en la Premier League ni en la Liga de Campeones de Europa, descontó en el cierre del juego con una anotación de Joshua Zirkzee al 91′, pero fue una reacción tardía y aislada.

¡GOOOOOOL DEL COMO! ⚽️ 🔥



Nico Paz esta imparable, recupera el balón y hace la individual para que caiga el tercero. 👏 😮



56‘ | #Como 3-0 #ManchesterUnited #ChampionsLeagueEnFOX 🔥 pic.twitter.com/5Vdmdpd8hy — FOX (@somos_FOX) October 21, 2026

A los Diablos Rojos regresar a la Champions no les está cayendo nada bien. En la jornada pasada concedieron un gol en el primer minuto de juego ante el Atlético de Madrid y perdieron. Ante el Como aguantaron un minutos más, pero el destino fue el mismo.

Galatasaray golea al Lille

En el otro juego que abrió la jornada de la Liga de Campeones de Europa, el gigante turco Galatasaray venció 4-2 de visita en Francia al Lille. Este fue un resultado importante para el cuadro de Estambul, que consiguió su primer triunfo en la presente edición.

El Galatasaray ahora tiene un triunfo y dos descalabros en la competencia. Del otro lado, el Lille suma su tercera derrota consecutiva y es uno de los peores conjuntos de la campaña. Porto y Slovan Brastislava son otros clubes con el mismo número de juegos perdidos.

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