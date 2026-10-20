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Resultados de la Champions League HOY 20 de octubre; resúmenes y goles (VIDEO)

Para iniciar la Jornada 3 de la Champions League, el Sabah Futbol Klubu perdió en casa ante el Borussia Dortmund y el Fenerbahce y Slavia Praga empataron

Jugadores del Borussia Dortmund celebran un gol ante el Sabah Futbol Klubu en la Champions league
Jugadores del Borussia Dortmund celebran un gol ante el Sabah Futbol Klubu en la Champions league Foto: AP
Por:
Alejandro Ayala

Arrancó la Jornada 3 de la fase de liga de la Champions League con nueve compromisos. Los primeros turnos del día llevaron las emociones a Azerbaiyán y Turquía.

El Sabah Futbol Klubu, joven club de futbol con sede en Bakú, Azerbaiyán, recibió en su casa al gigante alemán Borussia Dortmund, que se terminó llevando la victoria por 2-1.

El Sabah Futbol Klubu, fundado en 2017, arrancó perdiendo el duelo al minuto 10 luego de un tanto de Serhou Guirassy, quien al 53′ anotó su doblete para darle los tres puntos al Dortmund. Aden McCarthy había empatado momentáneamente el cotejo al 39′.

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Por otro lado, el Fenerbahce y el Slavia Praga empataron 2-2 en Estambul. El equipo local estuvo a tres minutos de llevarse la victoria, pero el conjunto checo igualó los cartones de manera agónica al 90′, cuando restaba el tiempo añadido.

Por el cuadro turco anotaron Oguz Aydin y Mason Greenwood, al 4′ y 11′, respectivamente. Por el Praga marcaron Lukas Provod al 14′ y Pavel Kacor en el cierre del cotejo.

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