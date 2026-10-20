¿Quién era Gustavo Oliva y de qué murió el referente mundial del pádel?

El mundo del pádel sufrió una fuerte perdida luego de que Gustavo Oliva muriera el lunes pasado. La despedida del jugador dejó un mensaje que trascendió las pistas.

Antes de morir, el exjugador y entrenador español decidió compartir una reflexión sobre la vida, la salud y la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo, luego de enfrentar una enfermedad que cambió sus últimos años.

El deportista catalán falleció a los 58 años en España, después de luchar durante cerca de tres años contra un cáncer que avanzó pese a los tratamientos médicos.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional PSG rompe arranque perfecto del Barcelona y se impone en la Champions League

Más allá de su diagnóstico, Oliva dejó una trayectoria de más de 25 años vinculada al pádel, tanto dentro de la cancha como en la formación de jugadores y el desarrollo de proyectos deportivos. Su legado incluye también su paso por el ámbito empresarial y su contribución al crecimiento de esta disciplina en Cataluña.

¿De qué murió Gustavo Oliva?

Gustavo Oliva murió a causa de un cáncer colorrectal, enfermedad que, de acuerdo con la información disponible, se había extendido al hígado, el bazo y numerosos ganglios. El exdeportista llevaba aproximadamente tres años enfrentando este padecimiento.

En mayo de 2025, Oliva compartió en redes sociales que llevaba 18 meses de tratamiento y destacó el papel que tuvieron la medicina, la actividad física, la familia y sus amigos para mantener su calidad de vida. En esa publicación también llamó a sus seguidores a realizarse revisiones médicas cuando correspondiera.

Su mensaje adquirió un tono de despedida el 7 de octubre, cuando reconoció que su vida estaba cerca de terminar y compartió algunas reflexiones sobre la muerte a una edad que consideraba temprana.

¿Quién era Gustavo Oliva?

La historia profesional de Oliva comenzó en una etapa posterior a sus estudios en Esade y a sus primeros años laborales. Cerca de los 30 años, mientras trabajaba en Intersport, descubrió el pádel, deporte al que dedicaría más de dos décadas.

En 2012 llegó a situarse entre los 50 mejores jugadores de España y los diez primeros de Cataluña. Posteriormente, fue capitán de la selección catalana entre 2014 y 2017.

Su trayectoria también estuvo ligada a la industria deportiva: ocupó el cargo de director de Marketing y Producto de Asics y, más adelante, trabajó como responsable de categoría en Asics Europe BV.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT