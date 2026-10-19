¿Cuándo empieza la Serie Mundial 2026 de Grandes Ligas y qué equipos la juegan?

La Serie Mundial 2026 de Grandes Ligas comienza el próximo viernes 23 de octubre, cuando los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays se enfrenten en el Juego 1, a desarrollarse en el Americana Family Field de Milwaukee, Wisconsin.

Los Cerveceros serán locales en el primer capítulo y en el segundo contra la franquicia de Florida debido a que tuvo mejor desempeño en la temporada regular de la MLB. De hecho fue el equipo con mejor récord, con saldo de 103 juegos ganados y 59 perdidos.

Down to two!



Who will win the World Series? pic.twitter.com/FmQPI288kM — MLB (@MLB) October 20, 2026

Juego 1 Serie Mundial 2026

Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays

Viernes 23 de octubre

American Family Field

Hora: 18:00

Brewers y Rays, por su primer anillo de Serie Mundial

La MLB tendrá un campeón inédito en la Serie Mundial 2026, pues ni Brewers ni Rays se han coronado. Es la segunda y tercera vez que aparecen en el Clásico de Otoño, de manera respectiva.

TE RECOMENDAMOS: Grandes Ligas Rays vence a Guardians y avanza a la Serie Mundial 2026 contra Brewers

Milwaukee no clasificaba a la última etapa del campeonato de Grandes Ligas desde la temporada de 1982, cuando sucumbieron tras siete capítulos a manos de los St. Louis Cardinals.

Por su parte, los Rays cayeron en las Series Mundiales de 2008 y 2020 al ser derrotados por los Philadelphia Phillies y Los Angeles Dodgers, de manera respectiva.

The Rays are heading to the World Series for the third time in franchise history! pic.twitter.com/h09oPnkhNq — MLB (@MLB) October 20, 2026

Los Milwaukee Brewers acabaron con el sueño de los Dodgers de ser tricampeones, luego de barrerlos 4-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Tampa Bay Rays la tuvieron más complicada, pues vinieron de atrás ante los Cleveland Guardians, a los que se impusieron 4-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Presencia mexicana en la Serie Mundial 2026 de Grandes Ligas

La Serie Mundial 2026 entre Brewers y Rays contará con presencia de tres peloteros mexicanos. El infielder Joey Ortiz y el lanzador relevista JoJo Romero del lado de Milwaukee, mientras que con los de Florida está el primera base Jonathan Aranda.

La presencia de estos jugadores aztecas le da un toque especial al Clásico de Otoño de este año, que promete muchas emociones en la búsqueda de un monarca primerizo.

EVG