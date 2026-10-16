¿Cuándo empieza la Serie Mundial 2026, qué equipos la disputan y dónde es el Juego 1?

La Serie Mundial 2026 de la MLB se pone en marcha el próximo viernes 23 de octubre, cuando se lleve a cabo el Juego 1, en el que serán locales los Milwaukee Brewers, campeones de la Liga Nacional. Su rival saldrá entre los Cleveland Guardians y los Tampa Bay Rays.

Los Cerveceros serán anfitriones en el American Family Field ante el equipo que se corone en la Liga Americana del beisbol de Grandes Ligas. De momento se perfilan los Guardians.

The Fall Classic returns to MKE next Friday ❕#WinOurWay pic.twitter.com/e5evy4ao5X — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 16, 2026

Juego 1 de la Serie Mundial 2026

Milwaukee Brewers vs Cleveland Guardians o Tampa Bay Rays

Fecha: Viernes 23 de octubre

Estadio: American Family Field

Hora: 18:00

Brewers vuelven a una Serie Mundial tras cuatro décadas

Los Milwaukee Brewers pusieron fin a una ausencia de 44 años en la Serie Mundial de la MLB, luego de vencer en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional a Los Angeles Dodgers.

Con ello, los Cerveceros también impidieron que los de California clasificaran al Clásico de Otoño por tercera temporada consecutiva, por lo que todavía habrá que esperar para ver a un equipo tricampeón en el beisbol de Grandes Ligas en el Siglo XXI.

Los Brewers buscarán ganar su primera Serie Mundial en este 2026, pues en la de 1982, la única que habían jugado antes, sucumbieron a manos de los St. Louis Cardinals.

The start times and broadcast schedule for the 2026 World Series have been announced! pic.twitter.com/amwc91hisC — MLB (@MLB) October 16, 2026

¿Cuándo termina la Serie Mundial 2026?

La Serie Mundial 2026 podría terminar por muy pronto el 27 de octubre, cuando se desarrolle el Juego 4 entre Brewers y el vencedor entre Guardians y Rays.

En caso de definirse en el Juego 5, el Clásico de Otoño llegaría a su fin el miércoles 28 de octubre. Si se termine en seis o siete episodios culminaría el viernes 30 o el sábado 31 de este mes, de manera respectiva.

Cleveland no juega una Serie Mundial desde la temporada de 2016, mientras que los Rays tuvieron su más reciente aparición en la campaña de 2020.

EVG