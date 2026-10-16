¡OFICIAL! Juego 4 entre Guardians y Rays se aplaza por el clima; ¿Cuándo se lleva a cabo y a qué hora?

La lluvia impidió que se realizara el Juego 4 de la Serie de Campeonato entre Guardians y Rays.

El Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB entre Guardians y Rays no se pudo llevar a cabo este viernes a causa de la lluvia que se desató en Cleveland, Ohio, por lo que fue pospuesto para mañana.

El cuarto encuentro de la serie que está 2-1 a favor de los Guardians se realizará este sábado 17 de octubre en el Progressive Field a partir de las 18:00 horas del Centro de México.

With tonight’s postponement, Saturday’s ALCS Game Four is now scheduled for 8:08 p.m. (ET) and Sunday’s Game Five is now scheduled for 5:08 p.m. (ET). pic.twitter.com/frZ9gseBvo — MLB Communications (@MLB_PR) October 17, 2026

Este ajuste derivó en que el Juego 5 entre Rays y Guardians se haya reprogramado para el domingo, también en Cleveland, a las 3 de la tarde del Centro de la República Mexicana.

EVG