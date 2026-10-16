Grandes Ligas

¡OFICIAL! Juego 4 entre Guardians y Rays se aplaza por el clima; ¿Cuándo se lleva a cabo y a qué hora?

Las condiciones meteorológicas impidieron que el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB entre Guardians y Rays se celebrara este viernes

La lluvia impidió que se realizara el Juego 4 de la Serie de Campeonato entre Guardians y Rays.
La lluvia impidió que se realizara el Juego 4 de la Serie de Campeonato entre Guardians y Rays. Foto: AP
Por:
Enrique Villanueva

El Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB entre Guardians y Rays no se pudo llevar a cabo este viernes a causa de la lluvia que se desató en Cleveland, Ohio, por lo que fue pospuesto para mañana.

El cuarto encuentro de la serie que está 2-1 a favor de los Guardians se realizará este sábado 17 de octubre en el Progressive Field a partir de las 18:00 horas del Centro de México.

Este ajuste derivó en que el Juego 5 entre Rays y Guardians se haya reprogramado para el domingo, también en Cleveland, a las 3 de la tarde del Centro de la República Mexicana.

TE RECOMENDAMOS:
Raúl Jiménez mandó un mensaje tras su cirugía.
Mexicanos por el mundo

Raúl Jiménez reaparece tras su operación con un emocionante mensaje (FOTO)

EVG

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Javier Aguirre reaccionó ante el posible fichaje de Erik Lira con el Valencia.
Mexicanos por el mundo

Javier Aguirre responde ante posible llegada de Erik Lira al Valencia y no deja lugar a dudas (VIDEO)


Google Reviews