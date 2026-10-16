Raúl Jiménez reaparece tras su operación con un emocionante mensaje (FOTO)

El delantero mexicano Raúl Jiménez compartió un emocionante mensaje en sus redes sociales después de haber sido operado exitosamente de una lesión del ligamento colateral medial, la que lo tendrá fuera de las canchas con el Wolverhampton lo que resta del año.

El seleccionado nacional, quien sale sonriente en la fotografía con la que acompañó su mensaje, agradeció todo el apoyo que sus seguidores le han brindado y presumió su felicidad por el éxito de su cirugía, que se combinó con el triunfo de los Wolves sobre el Burnley en la Jornada 11 de la EFL Championship, Segunda División de Inglaterra.

“Día 1. Todo salió bien durante la cirugía. Gracias a todos por sus mensajes y apoyo, y una gran manera de celebrar con una victoria del Wolverhampton”, fue el emotivo mensaje que Raúl Jiménez compartió en su perfil de Instagram tras ser operado.

¿Cuándo se lesionó Raúl Jiménez?

Raúl Jiménez se lesionó el 16 de septiembre durante la derrota del Wolverhampton por 1-0 ante el Everton en la tercera ronda de la FA Cup.

La lesión del ligamento colateral medial impidió que el Lobo de Tepeji fuera incluido en la primera convocatoria de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

Phil Hayward, director de rendimiento del Wolverhampton, señaló que se tomó la decisión de someter a Raúl Jiménez a cirugía debido a que no tuvo los avances esperados en su proceso de recuperación.

¿Cuándo volverá a jugar Raúl Jiménez?

El Wolverhamton dio a conocer que el proceso de recuperación de Raúl Jiménez tras su operación será de tres meses.

Esto significa que el goleador mexicano volverá a las canchas hasta inicios de 2027, cuando ya esté en desarrollo la segunda parte de la temporada de la EFL Championship, en la que los Wolves buscan quedar en el top 3 de la clasificación para regresar a la Premier League.

Raúl Jiménez registra hasta el momento tres goles en nueve encuentros con el Wolverhampton en lo que va de la Campaña 2026-2027, la primera que el mexicano juega en la Championship desde su llegada a Inglaterra en 2018.

EVG