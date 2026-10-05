Chicharito Hernández y su incómoda respuesta ante posibilidad de que Raúl Jiménez supere su récord en Selección

Javier ‘Chicharito’ Hernández fue cuestionado acerca de la posibilidad de que Raúl Jiménez lo supere como máximo goleador de la Selección Mexicana, y el tapatío dejó en claro que no tiene problemas con que eso ocurra, pues lo más importante es que le vaya bien al Tricolor.

“Yo amo mi país. No me importa quién anote los goles. No me importa si Raúl Jiménez supera al máximo goleador histórico de la Selección Mexicana; yo ya viví lo que tenía que vivir”, reconoció Hernández Balcázar en “Unfiltered Soccer”, un podcast de Tim Howard y Landon Donovan, exseleccionados de Estados Unidos.

Chicharito, consciente de que los récords no son eternos

En el mismo tenor, el ‘Chicharito’ Hernández resaltó que está consciente de que Raúl Jiménez lo puede rebasar en cualquier momento como máximo goleador de la Selección Mexicana, y dejó en claro que le preocupara si eso no sucede, pues significaría que el deporte no está evolucionando.

“Las cosas están para vivirlas en determinados momentos, no para conservarlas para siempre, si tú las mantienes para siempre significa que no están mejorando, el deporte no está mejorando”, profundizó al respecto el canterano de las Chivas.

Con estas palabras, el ‘Chicharito’ Hernández descartó tener problemas si Raúl Jiménez lo rebasa como máximo romperredes de la Selección Mexicana, a la que representó de 2009 a 2019, último año en el que fue incluido en una convocatoria.

¿Cuántos goles le faltan a Jiménez para rebasar al Chicharito?

Raúl Jiménez está a cinco anotaciones de superar a Javier Hernández como líder goleador en la historia de la Selección Mexicana.

El delantero del Wolverhampton ha marcado 48 dianas con el Tricolor, con el que el ‘Chicharito’ registró 52 conquistas. El Lobo de Tepeji ha formado parte del equipo nacional en los últimos 13 años, pues tuvo sus primeros minutos con los aztecas en un empate 1-1 contra Dinamarca en un amistoso en enero de 2013.

El ‘Chicharito’ Hernández se encuentra en el ocaso de su carrera como futbolista, pero hace algunos meses se convirtió en fichaje del Atlético Dallas, nueva franquicia de la USL Championship, la Segunda División de Estados Unidos, en la que debutará en 2027.

EVG