Fórmula 1: Anuncián nuevos pilotos mexicanos que correrán en el GP de la Ciudad de México

El Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 vivirá una edición histórica en 2027 con la incorporación del Campeonato FIA de Fórmula 2 como categoría de soporte. La competencia se disputará del 29 al 31 de octubre de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de acuerdo con el calendario oficial de la Fórmula 1.

La llegada de la F2 permitirá ampliar de manera importante la actividad en pista durante el fin de semana del México GP. Los aficionados podrán presenciar dos carreras de la categoría: una prueba corta y una carrera larga, en un formato diseñado para poner a prueba la velocidad, la estrategia y la capacidad de recuperación de los pilotos.

¡Ustedes lo pidieron, @Formula2 llegará al Autódromo Hermanos Rodríguez en 2027!

La primera vez que la antesala de Formula 1 corre en el #MexicoGP. 🇲🇽

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Jóvenes talentos rumbo a la Fórmula 1

Más allá del espectáculo, la presencia de Fórmula 2 representa una oportunidad para conocer de cerca a los jóvenes talentos que buscan llegar a la máxima categoría. El campeonato es considerado uno de los principales escalones en la formación de pilotos, ya que reúne a competidores que aspiran a consolidar su carrera profesional y llamar la atención de las escuderías de Fórmula 1.

“La inclusión de una carrera del Campeonato FIA de Fórmula 2 al México GP representa un paso muy importante para nosotros y para la afición mexicana”, señaló Federico González Compeán, director general del Gran Premio de la Ciudad de México. El directivo destacó que el público podrá disfrutar por primera vez, en un mismo fin de semana, de la categoría de desarrollo más cercana a la F1 y del campeonato más importante del automovilismo mundial.

La incorporación de la Ciudad de México también fue confirmada por Bruno Michel, CEO de Fórmula 2, quien resaltó que la nueva sede permitirá acercar la categoría a más seguidores y reforzar su carácter internacional. El calendario 2027 contempla 14 rondas en cuatro continentes, con visitas a circuitos de gran tradición y la inclusión de México y Estambulcomo novedades.

¡Por fin! Así queda el calendario 2027 de @Formula2 con la Ciudad de México como nuevo destino. 🗓️ 🇲🇽



¿Qué fecha ya marcaste en tu agenda? pic.twitter.com/0BRjX2P6uC — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 5, 2026

Pilotos mexicanos en la F2 2026

Para el automovilismo nacional, el anuncio llega en un momento especialmente relevante. Durante la temporada 2026, los mexicanos Rafael Villagómez y Noel León forman parte de la parrilla de Fórmula 2 y han conseguido resultados destacados. Villagómez suma cinco podios en la categoría, mientras que León ha logrado tres victorias para México durante la campaña, entre ellas triunfos en carreras Sprint y una competencia Feature.

La afición mexicana también tendrá la posibilidad de seguir a pilotos de distintos países que buscan dar el siguiente paso en su trayectoria. Por las parrillas de F2 han pasado nombres como Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri y Sergio Pérez, todos ellos protagonistas de distintas etapas de la Fórmula 1.

Two brand-new challenges for 2027! 🇹🇷🇲🇽



F2 will take on Istanbul Park and Autodromo Hermanos Rodriguez for the first time next season 💪#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/QprgSxKGW0 — Formula 2 (@Formula2) October 5, 2026

El reto del Autódromo Hermanos Rodríguez

El Autódromo Hermanos Rodríguez ofrecerá un desafío particular para los participantes debido a su altitud superior a los 2,200 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones del circuito influyen en la aerodinámica, la refrigeración y el rendimiento de los monoplazas, por lo que la adaptación será un factor decisivo para los equipos y pilotos.

Con la llegada de Fórmula 2, el México GP 2027 se perfila como uno de los fines de semana más completos del calendario. La presencia de dos carreras adicionales no solo incrementará la acción para los asistentes, sino que convertirá a la capital mexicana en un escenario clave para observar a la próxima generación del automovilismo internacional.