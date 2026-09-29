¡Oficial! Checo Pérez celebra su regreso a México con un Show Run en Paseo de la Reforma

La organización del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) dio a conocer que el tapatío Sergio Checo Pérez celebrará su regreso al país con un Show Run en las calles de CDMX, sobre Paseo de la Reforma, en un evento organizado por la escudería Cadillac y la carrera en la capital mexicana.

Mediante un comunicado se dio a conocer que será una exhibición pública que se llevará a cabo el próximo 28 de octubre, cuatro días antes de la celebración de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¡@schecoperez hará historia en casa! 🇲🇽 #El11QueNosUne tendrá un Show Run en Paseo de la Reforma, celebra con él sus 300 Grandes Premios y la llegada de Cadillac F1 Team al #MexicoGP. No te lo pierdas este 28 de octubre a las 10:00 am. 🏎️✨



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“Correr en Reforma frente a los fans siempre es una sensación increíble, pero hacerlo con Cadillac Formula 1® Team durante nuestra primera temporada juntos lo hace aún más especial", reconoció al respecto Checo Pérez, quien el año pasado no corrió el Gran Premio de México de F1.

Checo Pérez celebra con Show Run sus 300 Grandes Premios de F1

El Show Run que Checo Pérez hará en Paseo de la Reforma tendrá un significado doblemente especial para el jalisciense, pues en el Gran Premio de México alcanzará las 300 carreras en su trayectoria como piloto de F1, la cual comenzó en la temporada de 2011.

“Alcanzar los 300 Grandes Premios es un momento muy importante en mi carrera, y no hay mejor lugar para comenzar esta celebración que de regreso en las calles de la Ciudad de México, junto a los aficionados que me han apoyado en cada paso del camino”, enfatizó Pérez Mendoza.

¡@schecoperez tomará Reforma! 🇲🇽🏎️#El11QueNosUne celebrará sus 300 Grandes Premios con un Show Run sobre Paseo de la Reforma la semana del #MexicoGP, en la primera aparición de Cadillac en México.



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Show Run de Checo, gran ocasión para llevar emoción de F1 al público

Por su parte, Federico González Compeán, director general del Gran Premio de México de F1, hizo énfasis en que este Show Run es una inmejorable ocasión para llevar las emociones del serial a la afición.

“Este Show Run es también una oportunidad para llevar la emoción de la máxima categoría más allá del Autódromo Hermanos Rodríguez y acercarla a miles de aficionados en uno de los escenarios más emblemáticos de la Ciudad de México”, subrayó González Compeán.

El Gran Premio de México de F1 está programado para llevarse a cabo del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

EVG