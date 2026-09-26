¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de la F1 2026 tras el Gran Premio de Azerbaiyán?

Lugo del GP de Azerbaiyán, la F1 continúa en el Medio Oriente

Tras la celebración del Gran Premio de Azerbaiyán, la actividad de la Fórmula 1 (F1) 2026 continúa en el Medio Oriente, donde el próximo fin de semana se realiza el Gran Premio de Baréin.

El Circuito de Sepang recibe el Gran Premio de Baréin del viernes 2 al domingo 4 de octubre, cuando se lleve a cabo la decimosexta carrera de la temporada en curso.

La F1 se mantiene en Asia

El Gran Premio de Baréin será seguido por otro en el continente asiático, pues a mediados de octubre se desarrollará el Gran Premio de Singapur.

El joven italiano Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes, intentará extender su dominio en el campeonato de pilotos para acercarse a su primer título en la Fórmula 1.

La actividad del Gran Premio de Baréin se llevará a cabo en los días tradicionales, de viernes a domingo, a diferencia de lo ocurrido en Azerbaiyán, que se efectuó de jueves a sábado con motivo del Día del Recuerdo.

¿Desde cuándo se celebra el Gran Premio de Baréin de F1?

El Gran Premio de Baréin se sumó al calendario de la Fórmula 1 a partir de la temporada de 2004 y desde entonces se ha llevado a cabo con excepción de la campaña de 2011.

El británico Lewis Hamilton es el piloto con más victorias en la nación asiática, con cinco, la más reciente de ellas en la campaña de 2021.

EVG