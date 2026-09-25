Mundial de Ciclismo 2026: Así fue la falla mecánica que impidió el podio de Naby Bareño para México (VIDEO)

Una falla en su bicicleta impidió que la mexicana Naby Bareño se subiera al podio en el Mundial de Ciclismo 2026.

Una falla mecánica en su bicicleta impidió que la mexicana Nabyenka Bareño se subiera al podio en el Mundial de Ciclismo 2026. La pedalista tricolor marchaba de líder en la última vuelta de la carrera ruta junior femenil del evento con sede en Montreal, Canadá.

A falta de un giro para el final, la azteca atacó, se fue al frente y llegó a estar 24 segundos arriba de su grupo perseguidor. Pero antes de que entrara a la subida, se le zafó la cadena.

A pesar de esta desafortunada falla mecánica, Naby Bareño finalizó en el puesto 24, en la que fue su primera participación en un Mundial de Ciclismo, con tiempo de 2.22:42 horas.

Naby Bareño se va contenta del Mundial de Ciclismo

En su primera participación en un Mundial de Ciclismo, Naby Bareño culminó en el lugar 14 en el crono individual, mientras que se ubicó entre las 25 mejores en la prueba de ruta.

La falla mecánica en su bicicleta no fue una razón para que la ciclista mexicana se sintiera feliz de su participación en el evento en Montreal, Canadá.

Naby Bareño quedó a 1:42 minutos de diferencia de la española Alejandra Neira, campeona con tiempo de 2:21:00 horas.

Por su parte, las también mexicanas Gaetana Alhach acabó en el lugar 40, mientras que Natalia Pineda no concluyó la competencia.

24° lugar para Nabyenka Bareño🇲🇽 en en la carrera junior femenil del Mundial de Ruta.



Nabyenka previo a la última vuelta tomó la delantera y emocionó con la posibilidad de subir al podio, pero lamentablemente tuvo una falla mecánica que detuvo todo el impulso. pic.twitter.com/OhEsJwj1bJ — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 25, 2026

Mexicanos en la ruta junior varonil del Mundial de Ciclismo

En la ruta junior varonil del Mundial de Ciclismo 2026, Daniel Moreno finalizó en la vigesimocuarta posición con tiempo de 3:26:24 horas.

El pedalista tricolor fue el mejor latino de la competencia. Terminó a 2:49 minutos del español Benjamín Noval, quien se coronó.

Por su parte, el también mexicano Emilio Rodríguez finalizó en el lugar 34 con registro de 3:26:35 horas.

La participación mexicana en el Mundial de Ciclismo 2026 continua este sábado 26 de septiembre con la prueba de ruta élite femenil, en la que compiten Andrea Fregoso y Romina Hinojosa.

EVG